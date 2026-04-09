Verstörende Aufnahmen: Siebenjährige von Lieferant grausam ermordet

Texas (USA) - Todesstrafe oder lebenslang? Ein FedEx-Fahrer gab den Mord an einem siebenjährigen Mädchen zu – er tötete sie skrupellos in seinem Lieferwagen. Das Gericht diskutiert nun über die Konsequenz.

Athena Strand (†7) wurde im November 2022 skrupellos ermordet. © Texas EquuSearch

Am 13. November 2022 verschwand die kleine Athena Strand im US-Bundesstaat Texas. Mehr als drei Jahre später bekannte sich der 34-jährige Tanner Horner am Dienstag nun endlich dafür schuldig.

Laut Law & Crime wurde zum Zeitpunkt des Verschwindens ein Paket via FedEx an Athenas Zuhause geliefert. Darin befanden sich Barbie-Puppen, ein Weihnachtsgeschenk für das Mädchen.

Die Polizei konnte das Fahrzeug schnell ausfindig machen.

Die Aufnahmen der Innenkamera wurden gecheckt und man fand Material, das zeigte, wie Horner ein Mädchen mitnahm, dass Athena sehr ähnlich sah.

Der Mann behauptete, er habe die Siebenjährige versehentlich angefahren und sie anschließend in das Lieferfahrzeug gesetzt.

Angeblich geriet er in Panik. Nachdem sie mit ihm sprach und ihren Namen nannte, beschloss er, die Kleine zu töten. "Er habe versucht, Athena das Genick zu brechen, um sie zu töten", hieß es in einer eidesstattlichen Erklärung.

Da das nicht funktioniert habe, erwürgte er sie mit seinen Händen. Angeblich wollte das Mädchen ihrem Vater erzählen, dass sie von dem FedEx-Wagen angefahren worden sei.