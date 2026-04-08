US-Streitkräfte nutzten Geheimtechnik bei Suche nach abgestürztem Piloten: Was steckt hinter "Ghost Murmur"?
Washington D.C. - Das US-Militär hat einen im Iran abgestürzten Kampfjet-Piloten offenbar mit einer hochmodernen Geheimtechnologie aufgespürt und gerettet.
Zwei Insassen eines F15-Kampfjets mussten sich per Schleudersitz retten, nachdem ihr Flieger am Freitag von der iranischen Luftverteidigung abgeschossen worden war. Während einer der Piloten wenige Stunden später wohlbehalten von US-Streitkräften gefunden werden konnte, entbrannte ein Wettlauf gegen die Zeit, um auch den zweiten zu retten.
Im Zuge der Spezialoperation sei dabei erstmals Geheimtechnologie eingesetzt worden, um den vermissten Soldaten im iranischen Ödland noch vor den iranischen Suchtrupps aufzuspüren, wie die "New York Post" unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet.
Die Technologie trage den Namen "Ghost Murmur" und sei dazu fähig, Personen anhand ihres Herzschlags aus großer Entfernung aufzuspüren. Mithilfe von künstlicher Intelligenz werde der Herzschlag von den Hintergrundgeräuschen isoliert.
"Es ist, als würde man eine Stimme in einem Stadion hören, außer dass das Stadion tausend Quadratmeilen Wüste ist", erklärte eine mit der Mission vertraute Quelle gegenüber dem Magazin.
Der leistungsfähige Herzschlagsensor sei dabei von "Skunk Works" entwickelt worden - einer geheimen Forschungsabteilung des Rüstungskonzerns "Lockheed Martin". Das Unternehmen äußerte sich bisher nicht zu dem Bericht.
CIA-Direktor John Ratcliffe spricht von "exklusiver Technologie"
CIA-Direktor John Ratcliffe (60) hatte nach der erfolgreichen Rettung des Soldaten auf einer Pressekonferenz am Montag von einer "exklusiven Technologie" gesprochen, die kein anderer Geheimdienst der Welt besitzen würde.
Im Zuge eines großen Ablenkungsmanövers seien anschließend Spezialkräfte auf iranischem Boden abgesetzt worden, um den vermissten Soldaten zu bergen.
Dieser habe sich in einer Felsspalte versteckt, während das iranische Militär mit Suchtrupps und ausgesetztem Kopfgeld Jagd auf ihn gemacht habe.
Dem Medienbericht zufolge wurde "Ghost Murmur" dabei in einem US-Flugzeug installiert, um den Herzschlag des abgestürzten Piloten in dem Gebiet herauszufiltern.
"Murmur" ist dabei die medizinische Bezeichnung für das Herzgeräusch, steht aber auch für Gemurmel oder andere undeutliche Geräusche. In Kombination mit dem Wort "Ghost" (deutsch: Geist) offenbart sich, dass damit wohl nahezu unauffindbare Geräusche entdeckt werden können.
Bereits im Rahmen des US-Großangriffs auf Venezuela hatte US-Präsident Donald Trump (79) von dem Einsatz einer neuen Geheimwaffe gesprochen, die die venezolanische Luftverteidigung wirkungslos gemacht habe. Trump gab ihr den Namen "The Discombobulator" (deutsch: der Verwirrer).
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