US-Streitkräfte nutzten Geheimtechnik bei Suche nach abgestürztem Piloten: Was steckt hinter "Ghost Murmur"?

Washington D.C. - Das US-Militär hat einen im Iran abgestürzten Kampfjet-Piloten offenbar mit einer hochmodernen Geheimtechnologie aufgespürt und gerettet.

Der Iran hatte einen F-15-Kampfjet der US-Luftwaffe vom Himmel geholt. Wohl mithilfe geheimer Technologie konnte einer der Insassen gerettet werden. (Symbolbild) © Daniel Löb/dpa

Zwei Insassen eines F15-Kampfjets mussten sich per Schleudersitz retten, nachdem ihr Flieger am Freitag von der iranischen Luftverteidigung abgeschossen worden war. Während einer der Piloten wenige Stunden später wohlbehalten von US-Streitkräften gefunden werden konnte, entbrannte ein Wettlauf gegen die Zeit, um auch den zweiten zu retten.

Im Zuge der Spezialoperation sei dabei erstmals Geheimtechnologie eingesetzt worden, um den vermissten Soldaten im iranischen Ödland noch vor den iranischen Suchtrupps aufzuspüren, wie die "New York Post" unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet.

Die Technologie trage den Namen "Ghost Murmur" und sei dazu fähig, Personen anhand ihres Herzschlags aus großer Entfernung aufzuspüren. Mithilfe von künstlicher Intelligenz werde der Herzschlag von den Hintergrundgeräuschen isoliert.

"Es ist, als würde man eine Stimme in einem Stadion hören, außer dass das Stadion tausend Quadratmeilen Wüste ist", erklärte eine mit der Mission vertraute Quelle gegenüber dem Magazin.

Der leistungsfähige Herzschlagsensor sei dabei von "Skunk Works" entwickelt worden - einer geheimen Forschungsabteilung des Rüstungskonzerns "Lockheed Martin". Das Unternehmen äußerte sich bisher nicht zu dem Bericht.