"Welchen meinen Sie?": Frau soll zwei ihrer Ex-Partner an einem Tag ermordet haben

Manatee County (USA) - "Es war meine Ex", waren die letzten Worte eines Mannes, bevor er seinen Schussverletzungen erlag. Als die Beamten der Polizei diese daraufhin zur Rede stellen wollten, antwortete Susan Erica Avalon (51) nur scharfzüngig mit einer Gegenfrage, die bei den Polizisten eine böse Vorahnung schürte. Hatten sie es hier etwa mit einer Mehrfachmörderin zu tun?

Als die Polizisten Susan Erica Avalon (51) befragen wollten, war sie gerade dabei, ihr Auto mit starken Putzmitteln zu reinigen. Wollte sie damit etwa die Spuren ihrer Taten verwischen? © Fotomontage: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Screenshot: Citrus County Detention Facility

Von den schrecklichen Vorkommnissen berichtete Rick Wells, Polizeisheriff von Manatee County, am vergangenen Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Einen Tag zuvor erhielten seine Mitarbeiter einen Anruf einer besorgten Teenagerin. In ihrem Haus sollen Schüsse gefallen sein. Sofort rückte eine Patrouille aus, um nach dem Rechten zu sehen. Gegen 15 Uhr fanden sie in einem Haus einen 54-jährigen Mann, dessen Körper von zwei klaffenden Schusswunden gezeichnet war. Wie sich herausstellte, war er der Vater der 15-Jährigen, die den Notruf gewählt hatte.

Der Mann war noch ansprechbar. Daher fragten ihn die Beamten, wer sein Leid zu verantworten hat. "Wahrscheinlich war es meine Ex-Frau", antwortete der 54-Jährige, ehe er seinen Verletzungen wenig später im Krankenhaus erlag.

Das Mädchen berichtete den Polizisten von einer Person in einem grauen Sweatshirt und einer Maske, die, kurz nachdem die Schüsse gefallen sind, mit einem silbernen Auto davonfuhr.

Mit diesen Hinweisen gelang es den Beamten, die beschriebene Person ausfindig zu machen - es war die Mutter der 15-Jährigen und Ex-Frau des Opfers - Susan Erica Avalon.