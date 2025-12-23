"Welchen meinen Sie?": Frau soll zwei ihrer Ex-Partner an einem Tag ermordet haben
Manatee County (USA) - "Es war meine Ex", waren die letzten Worte eines Mannes, bevor er seinen Schussverletzungen erlag. Als die Beamten der Polizei diese daraufhin zur Rede stellen wollten, antwortete Susan Erica Avalon (51) nur scharfzüngig mit einer Gegenfrage, die bei den Polizisten eine böse Vorahnung schürte. Hatten sie es hier etwa mit einer Mehrfachmörderin zu tun?
Von den schrecklichen Vorkommnissen berichtete Rick Wells, Polizeisheriff von Manatee County, am vergangenen Donnerstag auf einer Pressekonferenz.
Einen Tag zuvor erhielten seine Mitarbeiter einen Anruf einer besorgten Teenagerin. In ihrem Haus sollen Schüsse gefallen sein. Sofort rückte eine Patrouille aus, um nach dem Rechten zu sehen. Gegen 15 Uhr fanden sie in einem Haus einen 54-jährigen Mann, dessen Körper von zwei klaffenden Schusswunden gezeichnet war. Wie sich herausstellte, war er der Vater der 15-Jährigen, die den Notruf gewählt hatte.
Der Mann war noch ansprechbar. Daher fragten ihn die Beamten, wer sein Leid zu verantworten hat. "Wahrscheinlich war es meine Ex-Frau", antwortete der 54-Jährige, ehe er seinen Verletzungen wenig später im Krankenhaus erlag.
Das Mädchen berichtete den Polizisten von einer Person in einem grauen Sweatshirt und einer Maske, die, kurz nachdem die Schüsse gefallen sind, mit einem silbernen Auto davonfuhr.
Mit diesen Hinweisen gelang es den Beamten, die beschriebene Person ausfindig zu machen - es war die Mutter der 15-Jährigen und Ex-Frau des Opfers - Susan Erica Avalon.
Auch der zweite Mann wies dieselben Schussverletzungen auf
Als die Polizisten am Haus der 51-Jährigen eintrafen, war sie soeben dabei, den Innenraum ihres Autos mit Bleichmittel und anderen Putz-Chemikalien zu reinigen. Die Ordnungshüter sprachen die Frau an und sagten, dass sie mit ihr über ihren Ex-Mann reden müssen. Daraufhin antwortete Susan nur "Welchen meinen Sie?"
Die Beamten beschlich ein ungutes Gefühl, also machten sie den zweiten Ex der Frau ausfindig und schickten eine weitere Streife zur Adresse des Mannes. Auch dieser wurde, ähnlich wie das erste Opfer, in seinem eigenen Haus erschossen.
Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge ist Susan zunächst nach Hillsborough County gefahren, um dort ihren zweiten Ex zu erschießen, nur um wenig später im rund 50 Minuten entfernten Manatee County auch ihren ersten Ex zu töten.
Ein genaues Motiv konnte Sheriff Wells noch nicht benennen, jedoch betonte er, dass Susan ihrem zweiten Ex-Partner noch mehrere Tausend Dollar an Kindesunterhalt schuldete. Der 51-Jährigen droht im Falle einer Verurteilung lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe.
