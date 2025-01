Zerrüttetes Privatleben: Cybertruck-Fahrer schickte seltsame Botschaft an Ex-Freundin

Alicia Arritt war mit Matthew Livelsberger von 2018 bis 2021 zusammen. © Facebook/Screenshot/Alicia Arritt

Der 37-jährige Matthew Livelsberger, der sich am Neujahrstag vor dem Trump International Hotel in Las Vegas einen Kopfschuss versetzte und sich in die Luft sprengte, hatte nur wenige Tage zuvor eine Reihe von SMS an seine Ex-Freundinnen geschickt.

Wie Denver Gazette berichtet, schrieb er in einer Nachricht an Alicia Arritt, mit der er von 2018 bis 2021 zusammen war, dass er einen Tesla Cybertruck gemietet habe und sich "wie Batman" fühle. Bis Silvester setzte er den Kontakt fort, verschickte weiterhin SMS und teilte Fotos sowie Videos des Fahrzeugs.

Alicia kam es demnach wie das Prahlen eines Kindes mit seinem neuen Spielzeug vor, und sie sei überrascht gewesen, plötzlich wieder von ihm zu hören.

Die beiden lernten sich 2018 kennen, als sie gemeinsam beim Militär dienten. Alicia war damals Krankenschwester der Armee und im Landstuhl Regional Medical Center in Deutschland stationiert, während er bei den Spezialeinheiten tätig war.