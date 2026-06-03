"Wir werden sterben": Wanderer filmen dramatische Begegnung mit Grizzlybären
Glacier National Park (Montana/USA) - Eine Wanderung durch die spektakuläre Natur der Rocky Mountains wurde für zwei Touristen zum Nervenkitzel ihres Lebens. Alyssa Olsen aus Neuseeland und Mason Van Zeeland aus dem US-Bundesstaat Wisconsin standen plötzlich mehreren Grizzlybären gegenüber und hielten den gefährlichen Moment auf Video fest.
Schon zuvor waren die beiden von anderen Wanderern vor Bären in der Gegend gewarnt worden. Kurz darauf lief ein Grizzly an ihnen vorbei, ein zweiter blieb in ihrer Nähe stehen. Die Stimmung kippte endgültig, als das Tier zu knurren begann.
"Ich hab noch so herumgealbert, und dann hat der Bär geknurrt und ich dachte nur: 'Oh nein, jetzt ist Schluss mit lustig'", erklärte Olsen später gegenüber ABC.
Die Aufnahmen zeigen die angespannte Situation. In dem Video ist die junge Frau hörbar in Panik. "Wir werden sterben. Wir werden wirklich sterben", ruft sie, während die beiden versuchen, aus dem Gebiet zu kommen.
Zunächst hoffte das Duo, die Tiere würden von selbst weiterziehen. Doch als einer der Grizzlys direkten Blickkontakt aufnahm, griff Van Zeeland zu seinem Bärenspray.
Schließlich gelang es ihnen, aus dem Bärengebiet zu entkommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Man sollte vor Bären niemals weglaufen
Nach dem Schock wollen die beiden jetzt andere Naturfreunde warnen. Wer in Regionen mit Grizzlybären unterwegs ist, sollte sich vorab über Verhaltensregeln informieren und stets Bärenspray dabeihaben.
Die Nationalparkverwaltung empfiehlt, mindestens rund 90 Meter Abstand zu Bären zu halten, niemals wegzulaufen und sich bei einer Begegnung langsam zurückzuziehen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/m_vanzeeland