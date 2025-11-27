Verheerender Brand in Hongkong: Zahl der Toten steigt auf 65

Hongkong - Noch immer suchen die Ermittler nach der Ursache für den verheerenden Brand in Hongkong. Die Polizei nahm drei Menschen einer Baufirma mit Verdacht auf fahrlässige Tötung fest. Die Behörden gaben mittlerweile bekannt, dass die Zahl der Todesopfer auf 65 gestiegen ist.

Die Löscharbeiten gestalten sich als äußerst komplex. In der Anlage befinden sich fast 2000 Wohnungen. © Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa

Die Männer im Alter zwischen 52 und 68 Jahren sollen für Befragungen in Gewahrsam bleiben. Mit großen Masken als Kopfbedeckung führten sie die Männer vor laufender Kamera ab. Auch Büroräume des Unternehmens wurden durchsucht.

Bei dem verheerendsten Brand in der chinesischen Sonderverwaltungsregion seit Jahrzehnten kamen mindestens 65 Menschen ums Leben.

Unter den Toten war auch ein 37-jähriger Feuerwehrmann, der am Einsatzort bewusstlos gefunden wurde und im Krankenhaus verstarb.

Die Feuerwehr kämpfte bis zum Abend (Ortszeit) weiter gegen einzelne Brandherde.



Die Zahl der Todesopfer könnte weiterhin steigen. Wie Stadtchef John Lee in den frühen Morgenstunden des Donnerstags erklärte, werden 279 Menschen noch immer vermisst.