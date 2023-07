Verschwundene Backpackerin: Polizei stellt Suche ein, Familie "am Boden zerstört"

Hobart (Tasmanien) - Wo ist Celine Cremer (31) und was ist ihr passiert? Diese und viele weitere Fragen beschäftigen noch immer die tasmanische Polizei . Da es jedoch bislang keine einzige Spur von der Backpackerin gibt, ist die Suche nach ihr in der Wildnis eingestellt worden.

Alle Bemühungen blieben jedoch bislang ohne Erfolg. Aus diesem Grund hat die Polizei am Montag bekannt gegeben, dass sie die Suchmaßnahmen in der Wildnis vorerst einstellt.

Diese letzte Aufnahme von Celine Cremer zeigt die 31-Jährige in einer Gaststätte. © Supplied/TASMANIA POLICE/AAP/dpa

Die Ermittler stehen in ständigem Kontakt mit der Familie der Vermissten, die "verständlicherweise am Boden zerstört" sei. "Während wir die formelle Suche abbrechen müssen, bin ich in Gedanken bei Celines Familie und ihren Angehörigen in dieser schwierigen Zeit", so Wilkinson weiter.

Obwohl die Suchaktion in der tasmanischen Wildnis vorerst eingestellt wurde, geht die Suche nach Celine Cremer weiter. Dazu werden alle relevanten Informationen "gründlich weiterverfolgt", heißt es laut Bericht. Die Polizei hofft, den Fall doch noch irgendwann abschließen zu können.

Die Belgierin wird bereits seit dem 17. Juni vermisst. Da Celine Cremers Mietauto auf einem Parkplatz nahe der Philosopher Falls gefunden wurde, lag die Vermutung nahe, dass die Touristin allein zu den bekannten Wasserfällen wandern wollte.



Am 21. Juni sollte die junge Frau mit der Fähre "Spirit of Tasmania" auf das australische Festland zurückkehren, doch sie ging nie an Bord.