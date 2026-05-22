Von drei Generationen gequält: Mädchen stirbt an unbehandelter Infektion

New York - Tragisches Ende! Ein kleines Mädchen aus den USA wurde von ihrer "Familie" über eine längere Zeit so sehr gequält, dass sie letztlich verstarb. Nun werden die Täterinnen angeklagt.

Jor'Dynn Duncan (†7) wurde auf grausamste Weise misshandelt. © Suffolk County District Attorney

Die siebenjährige Jor'Dynn Duncan verstarb im Dezember vergangenen Jahres, nachdem sie in ihrem eigenen Zuhause brutal misshandelt wurde.

Wie Law & Crime berichtet, sei das Kind infolge einer unbehandelten Infektion durch Stichwunden gestorben. "Das Büro des Gerichtsmediziners von Suffolk County dokumentierte zum Zeitpunkt des Todes des Opfers etwa 90 Verletzungen an ihrem Körper", teilte die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung mit.

Im Dezember 2024 kam Jor'Dynn bei der 50-jährigen Emily Kelly unter, der Verlobten ihres Vaters. Nur vier Monate später bekam Kelly dann das alleinige Sorgerecht für das Mädchen - so lebte die Kleine bei Kelly, ihrer leiblichen Tochter Elyssa Seymore (24) und ihrer Mutter Barbara Renner (75).

Kelly wurde nun wegen Mordes angeklagt, Renner wegen Totschlags und Seymore wegen Freiheitsberaubung. Auch die Gefährdung des Kindeswohls wird ihnen vorgeworfen, so CBS News.

Die Anwälte der Mutter und Tochter wiesen jegliche Anschuldigungen zurück.