Während Familienurlaub: Frau stürzt von Balkon eines Schiffs und stirbt

Kalifornien (USA) - Furchtbare Umstände! Eine Frau stürzte von einem Kreuzfahrtschiff in den Tod, während die Familie alles mit ansehen musste.

Eine Frau (†35) stürzte von einem Balkon eines "Carnival"-Kreuzfahrtschiffs und erlag ihren Verletzungen. (Symbolfoto) © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Etwa 35 Kilometer vor der Küste Südkaliforniens wurde ein geselliger Familienurlaub zu einem wahren Albtraum.

"Carnival bestätigte den Tod einer Passagierin der Carnival Firenze, die am frühen Montagmorgen offenbar vom Balkon ihrer Kabine stürzte und auf einem darunterliegenden Deck landete", erklärte Julie Leonardi, Senior Public Relations Managerin der Reederei laut ABC7.

Die Familie des Opfers bemerkte den Vorfall und alarmierte die Schiffsbesatzung.

Gegen 2 Uhr sei der Sturz gemeldet worden. Die Passagiere befanden sich noch am Anfang der Reise.

Das Schiff ist etwa 304 Meter lang und hatte sich auf dem Weg von Catalina (USA) nach Ensenada (Mexico) gemacht.