Frau filmt Unwetter aus offenem Fenster, dann schlägt es volle Kanne ein

Hier hat es voll eingeschlagen! Während eines Unwetters im Süden Spaniens wurde eine Palme von der puren Urgewalt erwischt. © Screenshot/Instagram/Sally Nolan

Eine Frau, die laut Instagram-Profil auf den Namen Sally Nolan hört, wurde Zeugin eines heftigen Gewitters - und als schien sie bereits geahnt zu haben, was nur wenige Zeigerumdrehungen später folgen sollte, zückte sie intuitiv ihre Kamera.

Aus ihrem Schlafzimmerfenster heraus hatte sie schließlich den besten Blick auf den ovalen Pool im Garten ihrer Anlage, auf der eine große Palme unmittelbar neben dem Wasser für ein zusätzliches optisches Highlight sorgt.

Das Naturspektakel, welches Mitte August stattfand, ist im Grunde schnell erzählt, da ein greller Blitz wie aus "aus nicht ganz heiterem Himmel" in die Palme einschlug und nicht nur der Dame hinter der Kamera einen Monster-Schreck einjagte.

Das üble Sommergewitter in der iberischen Sommer-Hitze hatte sich in Form von Hagelkörnern und eines Sturms bereits angekündigt und so war auf dem kurzen Clip, der in den sozialen Medien steil viral ging, ein ohrenbetäubender Lärm zu hören.