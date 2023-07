Meteorologen befürchten heißesten Tag aller Zeiten: Hier sollen es 49 Grad werden!

Europa - Mit schönem Sommerwetter haben diese Temperaturen nichts mehr zu tun: Tief "Sandor" und Hoch "Cerberus" lassen die Thermometer in vielen Regionen Europas an diesem Wochenende auf mehr als 35 - zum Teil sogar 40 und 45 - Grad steigen. Meteorologen befürchten, den Europäern könne der heißeste Tag aller Zeiten bevorstehen!

Hoch "Cerberus" sorgt für Hitze, die einen normalen Alltag beinahe unmöglich macht. Laut dem Nationalen Observatorium Griechenlands wurden in Theben (nordwestlich von Athen) bereits 44,2 Grad gemessen - die bislang höchste Temperatur des Jahres.

Das Gesundheitsministerium warnte bereits: "Auch die Gesundheit kann unter hohen Temperaturen leiden." Noch extremeres Wetter müssen an diesem Wochenende allerdings die Menschen in Südost-Europa erleiden.

Tief Sandor treibt heiße, subtropische Luft zu uns. In Dresden und Nürnberg werden deshalb bis zu 38 Grad erwartet. Dieselbe Hitzewelle hatte in Spanien unter der Woche für Temperaturen deutlich jenseits der 40-Grad-Marke gesorgt.

In Deutschland brutzeln am heutigen Samstag vor allem die Bürger im Süden und Osten des Landes. Der DWD sprach eine Hitzewarnung aus!

Ein Thermometer zeigt 45 Grad im spanischen Murcia an. © DPA/Europa Press

87 Wetterstationen verzeichneten am Freitag in Griechenland Temperaturen jenseits der 40-Grad-Marke. Doch in Italien droht nun noch Schlimmeres!

"Cerberus", vom italienischen Wetterdienst nach dem mehrköpfigen Höllenhund aus der griechischen Mythologie benannt, könnte in dem südeuropäischen Staat für einen Hitze-Rekord sorgen.

"Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und Polen stehen alle vor einer großen Hitzewelle", gab die Europäische Raumfahrtbehörde (ESA) in dieser Woche bekannt und fügte hinzu: "Auf den Inseln Sizilien und Sardinien werden die Lufttemperaturen voraussichtlich auf 48 °C steigen – möglicherweise die heißesten Temperaturen, die jemals in Europa gemessen wurden."

Der bisherige Rekord - 48,8 Grad - wurde im August 2021 ebenfalls auf Sizilien gemessen.