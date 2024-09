WM der Berufe: "Europa ist tatsächlich abgesackt!"

Lyon (Frankreich) - Eine farbenfrohe Zeremonie im Groupama Stadion in Lyon markierte den festlichen Abschluss der WorldSkills 2024, der Weltmeisterschaft der Berufe . Vor etwa 20.000 Zuschauern, darunter zahlreiche angereiste Familien und Unterstützer, wurden die Medaillen an die Gewinner der 64 Berufsdisziplinen überreicht.

Mit einer großen Zeremonie wurden die WorldSkills 2024 am Sonntag im Fußballstadion von Olympique Lyon beendet. © Christian Grube

Vier Tage lang hatten 1400 Spitzenfachkräfte aus 70 Nationen in intensiven Wettkämpfen ihr Können gezeigt. Der Jubel im Stadion war groß, als die Besten ihrer Disziplinen ausgezeichnet wurden.

Das Team Deutschland, das mit 44 Fachkräften in 39 Disziplinen antrat, erzielte insgesamt 31 Medaillen. Darunter befand sich die einzige Goldmedaille, die an Yves Joel Gottmann aus Büdingen (Hessen) in der Disziplin "Digital Construction" verliehen wurde.

Die sächsischen Teilnehmer Anna Telle, Julius Maximilian Dohr, Theo Kleinstäuber, Anton Schimeck und Moritz Giersch wurden für ihre Leistungen mit einer von 22 deutschen Exzellenzmedaillen geehrt. Diese Auszeichnungen werden an Wettkämpfer verliehen, die mindestens 700 Punkte erreichen, und unterstreichen die starke Leistung des deutschen Teams.

Alten- und Krankenpflegerin Anna Telle zeigte sich begeistert: "Die Konkurrenz war hart, aber ich bin absolut zufrieden mit meiner Leistung. Es war eine einmalige Erfahrung - nächstes Ziel sind die EuroSkills 2025 in Herning [Dänemark, Anm. d. Red.]."