So schnitt die Chemnitzer Pflegemeisterin bei der WM ab

Zudem erhielt sie die Auszeichnung "Medallion for Excellence". Diese bekommen Teilnehmer, die im Wettbewerb 700 oder mehr Punkte erreicht haben.

Bei den "World Skills 2024" in Lyon landete die 20-Jährige auf dem zehnten Platz.

Die "World Skills 2024" fanden vom 10. bis 15. September im französischen Lyon statt. Teilnehmer aus über 70 Ländern reisten an.

Im Berufsfeld "Health and Social Care" konkurrierte Anna Telle mit 18 weiteren Teilnehmern. Insgesamt gingen 1400 Teilnehmer in sechs Berufsgruppen an den Start.