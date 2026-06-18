Wochenlang unschuldig in Haft: 16-Jährige wiegt nur noch 20 Kilo und stirbt

Kōbe (Japan) - Schockierender Zwischenfall in Japan : Eine erst 16 Jahre alte Jugendliche wurde fast drei Wochen unschuldigerweise in Untersuchungshaft festgehalten. Nachdem sie entlassen wurde, hungerte sie auf 20 Kilo Körpergewicht runter - und verstarb kurz darauf. Jetzt hat ihre Mutter Klage gegen den Staat eingereicht.

Wochenlang saß die 16-Jährige in U-Haft ein - unschuldig! (Symbolfoto) © 123RF/bohbeh

Wie Masahiro Sasaki, Anwalt der trauernden Mutter, der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, soll der in den Akten "Runa" genannten Teenagerin gedroht worden sein, dass sie in eine Erziehungsanstalt käme und ihre Mutter nicht wiedersehe.

Der 16-Jährigen war im vergangenen Jahr vorgeworfen worden, eine Patientin in einem Pflegeheim, in dem sie arbeitete, misshandelt zu haben. Obwohl sie und ihre Familie die Begebenheit ganz anders schilderten, wurde die Jugendliche für 18 Tage in Haft gehalten - der Kontakt zu ihren Angehörigen wurde untersagt!

"Du hast es getan, oder etwa nicht? Gib es schon zu!", sollen die Beamten sie laut ihren Tagebucheinträgen zu einem Geständnis gedrängt haben. Als Runa schließlich entlassen wurde, war sie traumatisiert, wog fünf Monate später nur noch 20 Kilogramm - und verstarb schließlich laut der Klage ihrer Mutter an Auszehrung.

"Meine Tochter war nicht wiederzuerkennen, als sie starb", sagte diese bei einer Pressekonferenz am Mittwoch: "Ich will wissen, was mit ihr passiert ist, warum sie festgenommen und inhaftiert wurde und warum sie sterben musste."