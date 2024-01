"Wollte Sohn Tschüss sagen": Arbeitsloser Meth-Konsument springt im Gericht aus dem Fenster

Ob die Gerichtsflucht auch angeklagt wird, ist unbekannt. In Deutschland darf das Streben nach Freiheit nicht geahndet werden. (Symbolbild) © 123RF/stockdeca

Vor dem Landgericht in Vsetin (Tschechien) muss sich zurzeit Martin Konarik wegen mehrerer schwerer Vergehen verantworten.

Er wird unter anderem beschuldigt, eine ältere Frau brutal überfallen zu haben. Der arbeitslose Methkonsument und Vater eines zweijährigen Sohnes lauerte an der Tür seines Opfers.

"Dann trat er näher an die Frau heran, packte sie in einen sogenannten Würgegriff, zog sie über vier Stufen hinunter auf den Bürgersteig, wo er sie zu Boden warf und mit der Handtasche und der Einkaufstasche vom Tatort floh", so die Anklage.

Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen, unter anderem einen komplizierten Bruch ihres linken Arms.

Wegen dieses Verbrechens stand der 21-Jährige schon einmal vor Gericht, aber da konnte er sich der Staatsgewalt entziehen.

Bei der letzten Verhandlung im April rannte der Angeklagte plötzlich in Richtung eines geöffneten Fensters und sprang hinaus!