Wundermittel für Fruchtbarkeit: Wie verzweifelten Frauen das Geld aus der Tasche gezogen wird

Frauen, die auf die Betrüger hereinfallen, versuchen oft jahrelang ohne Erfolg, Kinder zu bekommen. (Symbolbild) © 123rf/zhuravlevab

Deshalb hat BBC den Betrug mit der Fruchtbarkeit in Nigeria genauer unter die Lupe genommen und dabei erschreckendes festgestellt.

Die Betrüger geben sich als Ärzte oder Krankenschwestern aus und wollen die hoffnungslosen Frauen glauben machen, dass sie ein Wundermittel für Fruchtbarkeit besäßen.

Meist kostet die erste "Behandlung" schon mehrere Hundert Euro, und die nächsten werden immer teurer.

Dabei erhalten die Frauen zunächst Pillen oder Injektionen, bei denen bis jetzt niemand genau sagen kann, woraus sie bestehen.

Einige der Betroffenen berichten, dass dadurch ihr Bauch angeschwollen sei und sie so noch mehr von einer Schwangerschaft - die es nie gegeben hat - überzeugt waren.

Frauen, die sich der weiteren Behandlung unterziehen, berichten auch tatsächlich von einer vermeintlichen Entbindung. Manche werden betäubt und wachen dann mit einer Art "Kaiserschnitt" wieder auf. Andere berichten von schläfrig machenden Injektionen mit Halluzinationen, bei denen sie glaubten, sie würden gebären.

Alle halten am Ende ein Baby in den Armen, das höchstwahrscheinlich nicht ihr eigenes ist. Wahrscheinlich gelangen die armen Kleinkinder durch Menschenhandel an die schamlosen Betrüger.