Zehnjährige beschwert sich bei Geschäftsführer: Der reagiert mit einer besonderen Überraschung

Ein ganzes Jahr Chips gratis. Für die zehnjährige Grace ging ein Traum in Erfüllung. © Screenshot/Facebook/Taylors Snacks

Es würde wohl nicht jeder jubelnd die Arme in die Luft reißen, wenn man einen Schafsmagen, der mit Herz, Leber, Lunge und Nierenfett des Wiederkäuers sowie mit Zwiebeln und Hafermehl gefüllt ist, serviert bekommt.

Für die zehnjährige Grace aus Edinburgh ist die schottische Spezialität "Haggis" dagegen ein echter Gaumenschmaus. Nicht nur zum Mittagessen, sondern auch als knuspriger Snack danach.

Nachdem der Chips-Hersteller Taylors Snacks die Knabberei mit der ungewöhnlichen Geschmacksrichtung aus seinem Sortiment genommen hatte und Grace ihre liebsten Kartoffelchips nicht mehr im Supermarkt finden konnte, sorgte sie persönlich dafür, dass die Produktionslinie wieder aufgenommen wird.

Wie Sky News berichtete, setzte sich die Zehnjährige in ihrem Kinderzimmer an den Schreibtisch, holte Papier und Buntstifte hervor und schrieb einen Brief an den Geschäftsführer von Taylors Snacks.