Zwei Schwerverletzte bei Messerattacke - Täter spazierte danach ins Polizeirevier!

Elsbethen - Zwei Menschen wurden am Mittwochnachmittag bei einer Messerattacke in einer Sozialeinrichtung im österreichischen Elsbethen schwer verletzt.

Der Täter spazierte nach der Attacke in die Polizeidirektion, um sich zu stellen. (Symbolbild)

Ein Mann sei gegen 14 Uhr in die Polizeidirektion Glasenbach in der Nähe von Salzburg gekommen und habe das Verbrechen gestanden, so eine Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur APA. Er behauptete, dass er gerade zwei Personen mit einem Messer verletzt habe.

"Er wurde dort festgenommen. Außerdem wurde ein Messer sichergestellt, ob es sich um die Tatwaffe handelt, muss erst geklärt werden", so die Polizeisprecherin. weiter.

Die Polizei war unter anderem mit einem Hubschrauber am Einsatzort. Die beiden verletzten Personen wurden ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.

Wie die Sprecherin weiterhin erklärte, seien den Beamten bereits mehrere Zeugen zur Tat bekannt. Eine Befragung dieser soll in den kommenden Stunden Klarheit schaffen.