Pentagon veröffentlicht brisantes Material: Verfolgt ein Kampfjet hier ein UFO?

Arlington (USA) - UFO-Fans dürfte bei diesen Aufnahmen ein Schauer über den Rücken laufen: Das Pentagon hat erneut neues Material veröffentlicht, was Begegnungen mit sogenannten "UAPs", also "unidentifizierten Luftphänomenen" zeigt.

Das Pentagon hat Aufnahmen von "unidentifizierten Luftphänomenen" veröffentlicht. © US Department of Defense

Sind wir allein im Weltall oder gibt es dort draußen eine ähnliche oder völlig andersartige Spezies? Diese Frage treibt die Menschheit seit Anbeginn der Zeit umher. Während sich die meisten auf die allgemeine Aussage der Wissenschaftler verlassen, dass bisher keine wirklichen Beweise für Außerirdische gefunden werden konnten, glauben andere fest daran, dass Marsmenschen und Co. existieren.

Vor allem in den USA erfreuen sich UFOs einer riesigen Fangemeinde - deren Überzeugung nicht zuletzt durch Material, was durchs Pentagon veröffentlicht wurde, angeheizt wird.

In den USA wurde in den letzten Tagen ein ganzes Paket von Videos auf der Website des US-Verteidigungsministeriums freigegeben, die zuvor teilweise als geheim eingestuft waren.

In den pixeligen Aufnahmen sieht man merkwürdige Objekte, die durch die Luft schweben und sich vereinzelt im Visier eines Kampfjets befinden. Die Clips sollen außerdem sogenannte "Orbs" zeigen.