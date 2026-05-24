Pentagon veröffentlicht brisantes Material: Verfolgt ein Kampfjet hier ein UFO?
Arlington (USA) - UFO-Fans dürfte bei diesen Aufnahmen ein Schauer über den Rücken laufen: Das Pentagon hat erneut neues Material veröffentlicht, was Begegnungen mit sogenannten "UAPs", also "unidentifizierten Luftphänomenen" zeigt.
Sind wir allein im Weltall oder gibt es dort draußen eine ähnliche oder völlig andersartige Spezies? Diese Frage treibt die Menschheit seit Anbeginn der Zeit umher. Während sich die meisten auf die allgemeine Aussage der Wissenschaftler verlassen, dass bisher keine wirklichen Beweise für Außerirdische gefunden werden konnten, glauben andere fest daran, dass Marsmenschen und Co. existieren.
Vor allem in den USA erfreuen sich UFOs einer riesigen Fangemeinde - deren Überzeugung nicht zuletzt durch Material, was durchs Pentagon veröffentlicht wurde, angeheizt wird.
In den USA wurde in den letzten Tagen ein ganzes Paket von Videos auf der Website des US-Verteidigungsministeriums freigegeben, die zuvor teilweise als geheim eingestuft waren.
In den pixeligen Aufnahmen sieht man merkwürdige Objekte, die durch die Luft schweben und sich vereinzelt im Visier eines Kampfjets befinden. Die Clips sollen außerdem sogenannte "Orbs" zeigen.
Zeigen geheime Pentagon-Aufnahmen UFOs?
Manche Videos zeigen laut LadBible Sichtungen in Sandia, New Mexico, wo Augenzeugen davon berichten, dass sie beobachtet hätten, wie UFOs angeblich Flugmanöver durchführten ehe sie davonflogen und sogar explodierten.
Selbst US-Präsident Donald Trump (79) hatte sich auf Social Media zu den neuen "UAPs" geäußert: "Mithilfe dieser neuen Dokumente und Videos kann die Bevölkerung nun selbst entscheiden: 'Was zur Hölle geht hier eigentlich vor?' Viel Spaß und viel Vergnügen!"
Nachdem bereits mehr als 160 UFO-Akten veröffentlicht wurden, bestätigt das Pentagon nun, dass weitere Papiere "fortlaufend" freigegeben werden sollen.
Ob man darin tatsächlich Beweise auf außerirdisches Leben finden kann, überlässt die US-Regierung der Öffentlichkeit selbst. Man solle sich ein eigenes Urteil über die Inhalte der Bilder und Videos bilden.
Erst im vergangenen Jahr hatte ein namentlich nicht genannter "hochrangiger US-Geheimdienstoffizier" Berichten zufolge in den westlichen Vereinigten Staaten aus seinem Hubschrauber heraus "oval geformte" Objekte beobachtet. Diese wären "orangefarben mit einem weißen oder gelben Zentrum" gewesen und hätten "Licht in alle Richtungen" abgestrahlt.
Es wäre eine große Gruppe von UFOs gewesen, die "eine deutliche Dreiecksformation gebildet" hätten, bevor sie schließlich verschwanden. In diesem Fall existieren allerdings keine Aufnahmen - der Offizier wäre demnach zu beschäftigt gewesen, einzuschätzen, ob eine Bedrohung von seiner Entdeckung ausgehe.
Titelfoto: US Department of Defense