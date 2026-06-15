US-Regierung trommelt Wissenschaftler zusammen: UFO-Rat soll mysteriöse Sichtungen aufklären

Washington D.C. - Ein neu gegründeter Rat aus Wissenschaftlern wurde von der US-Regierung beauftragt, bei der Aufklärung von UFO-Sichtungen zu helfen. Geleitet wird das Projekt von dem renommierten Harvard-Physiker Avi Loeb (64).

Der Harvard-Professor Avi Loeb (64) leitet einen neuen Wissenschaftlerrat, der bei der Aufklärung von UAP- und UFO-Sichtungen helfen soll. (Archivbild) © IMAGO / Anadolu Agency

"Ich wurde vom Weißen Haus, der AARO, dem ODNI, dem FBI und der Intelligence Community beauftragt, ein Team aus Wissenschaftlern und Experten für einen neuen wissenschaftlichen Beirat für UAP-Fragen zusammenzustellen und zu leiten", teilte Loeb am Sonntag mit und verkündete zugleich die Zusammensetzung des Teams.

Dazu zählen insgesamt zwölf Wissenschaftler, Professoren und Doktoren aus verschiedenen Fachbereichen, etwa Biologen, Anomalien-Forscher, Anthropologen, Psychologen oder Datenanalysten.

Die Abkürzung "UAP" steht für nicht identifizierte anomale Phänomene und wird häufig zusammen mit UFOs - unbekannten Flugobjekten - genannt, so auch in den jüngst vom US-Verteidigungsministerium veröffentlichten "UFO-Files".

Erst Ende der vergangenen Woche wurde eine dritte Charge an Dokumenten veröffentlicht, die laut Loeb auch einen bedeutsamen Bericht aus dem Büro zur Anomalie-Aufklärung (AARO) - eine dem US-Verteidigungsministerium unterstellte Abteilung - beinhalte. Diesem Bericht von Anfang Juni zufolge gebe es für insgesamt 40 Prozent der gemeldeten Phänomene keine plausible Erklärung.

Sollte eine Untersuchung der Fälle zu dem Schluss kommen, dass es sich dabei um außerirdische Technologien handelt, wäre dies laut Loeb die "größte Entdeckung der Menschheit". Doch der Fokus seines neuen Wissenschaftler-Rats liege zunächst auf etwas anderem.