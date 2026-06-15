US-Regierung trommelt Wissenschaftler zusammen: UFO-Rat soll mysteriöse Sichtungen aufklären
Washington D.C. - Ein neu gegründeter Rat aus Wissenschaftlern wurde von der US-Regierung beauftragt, bei der Aufklärung von UFO-Sichtungen zu helfen. Geleitet wird das Projekt von dem renommierten Harvard-Physiker Avi Loeb (64).
"Ich wurde vom Weißen Haus, der AARO, dem ODNI, dem FBI und der Intelligence Community beauftragt, ein Team aus Wissenschaftlern und Experten für einen neuen wissenschaftlichen Beirat für UAP-Fragen zusammenzustellen und zu leiten", teilte Loeb am Sonntag mit und verkündete zugleich die Zusammensetzung des Teams.
Dazu zählen insgesamt zwölf Wissenschaftler, Professoren und Doktoren aus verschiedenen Fachbereichen, etwa Biologen, Anomalien-Forscher, Anthropologen, Psychologen oder Datenanalysten.
Die Abkürzung "UAP" steht für nicht identifizierte anomale Phänomene und wird häufig zusammen mit UFOs - unbekannten Flugobjekten - genannt, so auch in den jüngst vom US-Verteidigungsministerium veröffentlichten "UFO-Files".
Erst Ende der vergangenen Woche wurde eine dritte Charge an Dokumenten veröffentlicht, die laut Loeb auch einen bedeutsamen Bericht aus dem Büro zur Anomalie-Aufklärung (AARO) - eine dem US-Verteidigungsministerium unterstellte Abteilung - beinhalte. Diesem Bericht von Anfang Juni zufolge gebe es für insgesamt 40 Prozent der gemeldeten Phänomene keine plausible Erklärung.
Sollte eine Untersuchung der Fälle zu dem Schluss kommen, dass es sich dabei um außerirdische Technologien handelt, wäre dies laut Loeb die "größte Entdeckung der Menschheit". Doch der Fokus seines neuen Wissenschaftler-Rats liege zunächst auf etwas anderem.
Ausländische Technologie oder Aliens? Avi Loeb spricht von "Problem für nationale Sicherheit"
Vorneweg gehe es nämlich um das Thema der nationalen Sicherheit, wie der Harvard-Professor erläuterte.
"Wenn man bodenständig ist und sich als Realist bezeichnet (...), muss man einräumen, dass es Objekte gibt, die möglicherweise von gegnerischen Staaten stammen und von deren Existenz wir nichts wissen. Da sie zudem in der Nähe sensibler Einrichtungen und strategisch wichtiger Anlagen gesichtet werden, stellen sie ein erhebliches Problem für die nationale Sicherheit dar."
Als Beispiel für eine solche "Lücke" im Verteidigungssystem verwies Loeb etwa auf die Sichtung mehrerer mysteriöser "Orbs" (Kugeln) durch insgesamt sechs US-Beamte im Westen der USA. Aus den veröffentlichten UFO-Akten geht dabei hervor, dass die Zeugen im Oktober 2023 beobachteten, wie eine leuchtende Kugel ("Mother-Orb") mehrere kleine Kugeln in die Luft aussendete.
Ein ähnlicher Vorfall mit "Orbs" findet sich in den freigegebenen Akten auch aus dem Juli 2025 im Nordosten der USA, sogar mit Videoaufnahmen. Laut Zeugenaussagen gegenüber dem FBI seien zwei leuchtende Kugeln am Himmel zu einer einzigen Kugel verschmolzen.
Dieser und andere UAP- und UFO-Sichtungen sollen nun wissenschaftlich aufgeklärt werden: "Entweder haben wir es mit einer schwerwiegenden Verletzung der nationalen Sicherheit zu tun oder mit der größten wissenschaftlichen Entdeckung der Geschichte", sagte Loeb.
Mit der Freigabe der UFO-Akten durch die US-Regierung erfährt die Suche nach Außerirdischen in der Wissenschaft derzeit einiges an Aufwind. Erst vor wenigen Tagen hat die Internationale Akademie für Raumfahrt (IAA) erstmals seit 15 Jahren ihre Richtlinien für den Umgang mit möglichen Beweisen für intelligentes, außerirdisches Leben aktualisiert.
Titelfoto: Bildmontage: U.S. Department of War, IMAGO / Anadolu Agency