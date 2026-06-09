Reaktion auf Alien-Sensation: Wissenschaftler aktualisieren ihre Richtlinien für den Fall der Fälle

Paris - Wissenschaftler haben nach längerer Zeit ihre Richtlinien aktualisiert, die greifen, wenn Beweise für außerirdische Intelligenz ans Tageslicht kommen sollten. Der bereits geltende Grundsatz, auf ein Signal aus dem All keine Antwort zu senden, bleibt dagegen bestehen.

Wissenschaftler haben sich darauf geeinigt, mögliche Beweise für Aliens mit größter wissenschaftlicher Sorgfalt zu überprüfen und erst danach die Öffentlichkeit über die Sensation zu informieren. (Symbolbild) © 123RF/phonlamaiphoto

Das sogenannte SETI-Komitee der Internationalen Akademie für Raumfahrt (IAA) befasst sich mit den wissenschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Aspekten bei der Suche nach intelligentem außerirdischen Leben.

Anfang Juni hat das angesehene Experten-Gremium erstmals seit 15 Jahren ihre Protokolle für den Umgang mit Beweisen für Aliens überarbeitet. Sie legen dar, wie Wissenschaftler der globalen Öffentlichkeit die Hiobsbotschaft im Fall der Fälle mitteilten sollten.

"In der Anerkennung, dass jede glaubwürdige Erkennung außerirdischer Technologie ein transformatives Ereignis für die Menschheit wäre, schafft die neue Erklärung einen strengen Rahmen für Überprüfung, Transparenz und globale Risikokommunikation", schreibt die IAA in ihrer Mitteilung.

Im Mittelpunkt der Überarbeitung steht dabei die wissenschaftliche Methode zur Überprüfung der angeblichen Beweise. Die Verkündung einer Alien-Sensation soll demnach erst nach mehrfacher Überprüfung von verschiedenen unabhängigen Organisationen und mit unterschiedlichen Methoden erfolgen. Das Motto: "Außergewöhnliche Behauptungen benötigen außergewöhnliche Beweise."

"Die wissenschaftliche Methode verlangt, dass wir überprüfen, noch einmal prüfen und dann andere bitten, zu überprüfen. Erst wenn wir einen Konsens erzielt haben, dass ein Signal glaubwürdig ist, bringen wir es in die Welt", erklärt der Leiter des SETI-Komitees, Professor Michael Garrett von der Universität Manchester.