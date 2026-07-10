NASA-Chef lässt Herzen von UFO-Enthusiasten höher schlagen: "Können nicht sagen, was das ist"

NASA-Chef Jared Isaacman (43). (Archivbild) © Terry Renna/AP/dpa

"Wir haben Bilder aufgenommen {...}, bei denen wir aufgrund der Daten, die wir in diesen Bildern haben, nicht sagen können, was es ist", erklärte der NASA-Chef Jared Isaacman (43) in einem Interview mit dem YouTube-Star Jack Gordon.

Isaacman verwies dabei auf die UFO-Akten, die vom US-Verteidigungsministerium auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump (80) bereits veröffentlicht wurden: "Wir haben viel davon irgendwo in Akten vergraben, und der Präsident sagte: 'Warum? Stell es raus. Wir haben keine Zeit, es zu studieren. Lassen Sie andere Leute uns sagen, was es ist'."

Insgesamt drei größere UFO-Datensätze wurden seit Anfang Mai auf der Website des US-Verteidigungsministeriums bereits der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll innerhalb der nächsten Tage ein weiterer Datensatz folgen - möglicherweise mit neuem Bildmaterial aus dem Keller der NASA.

Auch in den bis dato veröffentlichten Dokumenten finden sich unerklärliche NASA-Aufnahmen, die Astronauten im Zuge der Mondmissionen "Apollo 12" und "Apollo 17" geknipst haben.