NASA-Chef lässt Herzen von UFO-Enthusiasten höher schlagen: "Können nicht sagen, was das ist"
Washington D.C. (USA) - Die US-Weltraumbehörde NASA ist im Besitz von bislang unerklärlichen UFO-Aufnahmen.
"Wir haben Bilder aufgenommen {...}, bei denen wir aufgrund der Daten, die wir in diesen Bildern haben, nicht sagen können, was es ist", erklärte der NASA-Chef Jared Isaacman (43) in einem Interview mit dem YouTube-Star Jack Gordon.
Isaacman verwies dabei auf die UFO-Akten, die vom US-Verteidigungsministerium auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump (80) bereits veröffentlicht wurden: "Wir haben viel davon irgendwo in Akten vergraben, und der Präsident sagte: 'Warum? Stell es raus. Wir haben keine Zeit, es zu studieren. Lassen Sie andere Leute uns sagen, was es ist'."
Insgesamt drei größere UFO-Datensätze wurden seit Anfang Mai auf der Website des US-Verteidigungsministeriums bereits der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll innerhalb der nächsten Tage ein weiterer Datensatz folgen - möglicherweise mit neuem Bildmaterial aus dem Keller der NASA.
Auch in den bis dato veröffentlichten Dokumenten finden sich unerklärliche NASA-Aufnahmen, die Astronauten im Zuge der Mondmissionen "Apollo 12" und "Apollo 17" geknipst haben.
Während bislang aber noch kein Beweis für die Existenz für Aliens erbracht wurde, ist sich der NASA-Chef relativ sicher, dass dieser Tag irgendwann kommen werde: "Ich denke, es gibt eine sehr reale Möglichkeit, dass wir in unserem Leben zu dem Schluss kommen, dass es vielleicht überall Leben gibt und dass es gar nicht so selten ist."
Titelfoto: Bildmontage: U.S. Department of War, Terry Renna/AP/dpa