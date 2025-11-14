Baby ist zum ersten Mal beim Abwaschen dabei: Wie das Kind reagiert, lässt Herzen schmelzen

Eine Mutter aus den USA filmte einen niedlichen Baby-Moment beim Abwasch.

Von Anne-Sophie Mielke

Ogden (USA) - Im ersten Lebensjahr eines Babys gibt es so viele erste Male - auch bei Dingen, die für uns Erwachsene völlig normal sind und zum Alltag dazugehören. Wie daraus aber trotzdem ein wundersamer Moment wird, den man zusammen mit seinem Kind erlebt, zeigt jetzt ein Video aus dem US-Bundesstaat Utah.

Mama Ku'uipo Dawn zeigte ihrem Töchterchen Whimzie Logan zum ersten Mal, wie man abwäscht.
Mama Ku'uipo Dawn zeigte ihrem Töchterchen Whimzie Logan zum ersten Mal, wie man abwäscht.

Für Mama Ku'uipo Dawn aus Ogden stand wie jeden Abend das Abwaschen des Geschirrbergs in der Küche an. Bei drei Kindern und zwei Erwachsenen fällt da über den Tag hinweg schließlich so einiges an.

Diesmal war aber etwas anders: Töchterchen Whimzie Logan war dabei.

"Normalerweise spüle ich ab, wenn sie im Bett ist, daher war das etwas Neues für sie", schreibt die US-Amerikanerin zu ihrem Video auf TikTok.

Das Mädchen, das im Januar auf die Welt kam, ist mittlerweile kein Neugeborenes mehr, das viel schläft, sondern will nun mit allen Sinnen die Welt erkunden.

Dass sie an jenem Abend offenbar nicht schlafen konnte, trug dazu bei, dass sie jetzt das Thema "Abwaschen" kennenlernte. Für das zehn Monate alte Mädchen war dabei aber eine Sache vonnöten: die Sicherheit, die ihr durch ihre Mama geschenkt wird.

Baby schaut beim Abwaschen zu und lässt Herzen schmelzen

Das zehn Monate alte Kind versicherte sich immer wieder bei der Mutter, dass alles okay ist.
Das zehn Monate alte Kind versicherte sich immer wieder bei der Mutter, dass alles okay ist.

"Sie schaut immer wieder in mein Gesicht, um sicherzugehen, dass es nichts Schlimmes ist", erklärt Ku'uipo Dawn. Im Clip sieht man, wie das Kleinkind sich mehrfach deutlich zu ihrer Mutter umdreht, ihren Gesichtsausdruck scannt und dann beruhigt weiter das Treiben in der Spüle beobachtet.

Für ihre Mutter ist diese Situation der Beweis, "dass die Reaktionen deiner Kinder auf deinen eigenen basieren". Bleibt man also gelassen, wirkt sich dies auch auf den Nachwuchs aus.

Die US-Amerikanerin liebt laut eigenen Aussagen die Phase, in der sich ihre kleine Tochter derzeit befindet. "Neugierde, Entdeckergeist und die Persönlichkeit beginnt sich zu zeigen."

Im Netz sorgte ihr Video von einem eigentlich so alltäglichen Augenblick für schmelzende Herzen. Whimzie, die sich immer wieder auf die niedlichste Art bei ihrer Mutter absichert, sorgte dafür, dass der Beitrag sowohl auf TikTok als auch auf Instagram millionenfach geklickt wurde.

Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/kuuipodawn

