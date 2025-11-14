Baby ist zum ersten Mal beim Abwaschen dabei: Wie das Kind reagiert, lässt Herzen schmelzen

Ogden (USA) - Im ersten Lebensjahr eines Babys gibt es so viele erste Male - auch bei Dingen, die für uns Erwachsene völlig normal sind und zum Alltag dazugehören. Wie daraus aber trotzdem ein wundersamer Moment wird, den man zusammen mit seinem Kind erlebt, zeigt jetzt ein Video aus dem US-Bundesstaat Utah.

Mama Ku'uipo Dawn zeigte ihrem Töchterchen Whimzie Logan zum ersten Mal, wie man abwäscht. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/kuuipodawn

Für Mama Ku'uipo Dawn aus Ogden stand wie jeden Abend das Abwaschen des Geschirrbergs in der Küche an. Bei drei Kindern und zwei Erwachsenen fällt da über den Tag hinweg schließlich so einiges an.

Diesmal war aber etwas anders: Töchterchen Whimzie Logan war dabei.

"Normalerweise spüle ich ab, wenn sie im Bett ist, daher war das etwas Neues für sie", schreibt die US-Amerikanerin zu ihrem Video auf TikTok.

Das Mädchen, das im Januar auf die Welt kam, ist mittlerweile kein Neugeborenes mehr, das viel schläft, sondern will nun mit allen Sinnen die Welt erkunden.

Dass sie an jenem Abend offenbar nicht schlafen konnte, trug dazu bei, dass sie jetzt das Thema "Abwaschen" kennenlernte. Für das zehn Monate alte Mädchen war dabei aber eine Sache vonnöten: die Sicherheit, die ihr durch ihre Mama geschenkt wird.