Zwillinge treffen zum ersten Mal auf Baby: Was sie zur neuen Schwester sagen, macht Eltern sprachlos
Utah (USA) - Das erste Aufeinandertreffen von Zwillingen (2) aus den USA mit ihrer gerade erst geborenen Schwester lief völlig anders ab, als es sich ihre Eltern erträumt hatten. Im Netz ging die Aufnahme aber gerade aus diesem Grund viral.
Mutter Abigail Whitlock und ihr Partner Stuart Robertson hatten sicherlich die harmonischen und zuckersüßen Reaktionsvideos aus dem Internet im Kopf, als sie sich entschieden, die allererste Begegnung zwischen ihren Söhnen Harvey und Bellamy mit ihrem Neugeborenen zu filmen.
Zunächst sah alles auch nach einem niedlichen Moment aus, als die zweijährigen Zwillinge mit Luftballons ins Krankenhauszimmer ihrer Mutter stolperten, wo diese mit Schwesterchen Dorothea ("Dottie") auf sie wartete.
Doch bereits beim ersten Blickkontakt war den beiden Brüdern klar - dieses Baby ist uns nicht geheuer.
Auf Abigails Frage, ob sie ihre kleine Schwester halten möchten, antworteten die Zwillinge wie aus der Pistole geschossen mit "Nein!". Stattdessen forderte einer der Jungs seine Mama auf, das Neugeborene wieder "wegzupacken". "Leg es wieder zurück ins Bett", hört man den Zweijährigen im Video von Abigail sagen.
Als sich Dottie dann auch noch erbricht und anfängt, zu weinen, ist für einen der Zwillinge die Grenze erreicht und er flieht rückwärts vom Patientenbett.
Zwillinge sind von neugeborener Schwester zunächst nicht begeistert
Auch die Geschenke, die Papa Stuart ihnen anschließend mit der kleinen Notlüge, dass diese von ihrer Schwester stammen, überreicht, ändern nichts an der Meinung der Brüder. Sie wollen dem Baby nicht zu nahe kommen und es auf gar keinen Fall küssen oder in dem Arm nehmen.
"Das Treffen mit der kleinen Schwester ging schief🫠", gibt die dreifache Mutter auf Instagram zu. Doch sie kann gleichzeitig Entwarnung geben. Seit der Geburt ihrer Tochter Anfang November haben sie und die Zwillinge sich schnell angenähert und eine Bindung aufgebaut.
Harvey und Bellamy, die selbst erst im August 2023 das Licht der Welt erblickten, seien nun "völlig vernarrt" in ihre Schwester. "Ich kann es gar nicht fassen, dass ich mir jemals Sorgen gemacht habe, wie meine älteren Jungs auf ihre kleine Schwester reagieren würden", so Abigail. "Sie sind total verliebt in sie 🥹."
Sie und ihr Partner werden nun allerdings alle Hände voll zu tun haben - schließlich haben sie sich für "3 under 3" entschieden. Also drei Kinder, die alle noch nicht einmal das dritte Lebensjahr erreicht haben. Aber jetzt, wo die Brüder die kleine Dottie in ihrem Rudel akzeptiert haben, wird es zumindest etwas liebevoller ...
Titelfoto: Screenshot/Instagram/twinmomtales2