Zwillinge treffen zum ersten Mal auf Baby: Was sie zur neuen Schwester sagen, macht Eltern sprachlos

Utah (USA) - Das erste Aufeinandertreffen von Zwillingen (2) aus den USA mit ihrer gerade erst geborenen Schwester lief völlig anders ab, als es sich ihre Eltern erträumt hatten. Im Netz ging die Aufnahme aber gerade aus diesem Grund viral.

Beim ersten Aufeinandertreffen waren die Zwillingssöhne von Mutter Abigail Whitlock alles andere als begeistert von ihrer neugeborenen Schwester. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/twinmomtales2

Mutter Abigail Whitlock und ihr Partner Stuart Robertson hatten sicherlich die harmonischen und zuckersüßen Reaktionsvideos aus dem Internet im Kopf, als sie sich entschieden, die allererste Begegnung zwischen ihren Söhnen Harvey und Bellamy mit ihrem Neugeborenen zu filmen.

Zunächst sah alles auch nach einem niedlichen Moment aus, als die zweijährigen Zwillinge mit Luftballons ins Krankenhauszimmer ihrer Mutter stolperten, wo diese mit Schwesterchen Dorothea ("Dottie") auf sie wartete.

Doch bereits beim ersten Blickkontakt war den beiden Brüdern klar - dieses Baby ist uns nicht geheuer.

Auf Abigails Frage, ob sie ihre kleine Schwester halten möchten, antworteten die Zwillinge wie aus der Pistole geschossen mit "Nein!". Stattdessen forderte einer der Jungs seine Mama auf, das Neugeborene wieder "wegzupacken". "Leg es wieder zurück ins Bett", hört man den Zweijährigen im Video von Abigail sagen.

Als sich Dottie dann auch noch erbricht und anfängt, zu weinen, ist für einen der Zwillinge die Grenze erreicht und er flieht rückwärts vom Patientenbett.