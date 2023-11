Baby-Premiere bei Familie Götze: Bundesliga-Traumpaar zeigt Nachwuchs unverhüllt

Mario (31) und Ann-Kathrin Götze (33) sind seit knapp zwei Wochen zweifache Eltern. © Montage: Instagram/annkathrin

Am gestrigen Dienstagnachmittag sah man Ann-Kathrin Götze (33) in ihrer Instagram-Story zunächst verträumt in die Kameralinse blicken, während auf dem Rücksitz des Wagens, in dem sie Platz genommen hatte, deutlich Sohnemann und Neu-Großer-Bruder Rome (3) zu erblicken war.

Auf den weiteren Schnappschüssen und kurzen Clips war in der Folge zu sehen, wie sich die Bundesligaspieler-Familie mitsamt Zweifach-Papa Mario (31) einem gemütlichen Herbst-Spaziergang durch einen Frankfurter Park widmete. Eine Aufnahme stellte aber die ohnehin schon süßen Einblicke mit deutlichem Abstand in den Schatten.

Denn auf einem Foto war das jüngste Götze-Familienmitglied - die kleine Tochter, deren Name noch nicht öffentlich gemacht wurde - unverhüllt und schlafend im Kinderwagen zu sehen.

Bei den derzeit herrschenden Temperaturen ließ die aufmerksame Doppel-Mama jedoch lediglich das süße Köpfchen ihres Neugeborenen unter wohlig warmen Deckchen hervorlugen.

Zudem versah Ann-Kathrin das putzige Ausflugsfoto mit einem weißen Herz. Wann und ob die Götzes - ähnlich wie bei Rome - auch bei ihrer Tochter weiterhin derart viel an ihre Follower weitergeben werden, bleibt abzuwarten.