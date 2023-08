Baby sieht zum ersten Mal die eineiige Zwillingsschwester seiner Mama: Die Reaktion lässt Herzen schmelzen

Reddit - Was passiert, wenn ein Baby bemerkt, dass es die geliebte Mama offenbar zweimal gibt, zeigt ein zuckersüßes Video, das im Netz die Runde macht.

Das kleine Baby sieht zum ersten Mal ihre Tante - welche der eineiige Zwilling seiner Mama ist. © Bildmontage/Screenshot/u/Viewer4038

Reddit-Nutzer "u/Viewer4038" veröffentlichte den Clip in der Gruppe "r/MadeMeSmile" und erzielte mit mehr als 97.000 Upvotes einen viralen Hit.

Im Video sieht man das wenige Monate alte Kind in einem Hochstuhl sitzen. Der kleine Fratz kichert, als seine Mama das Zimmer betritt.

Der Gesichtsausdruck des Babys ändert sich allerdings, als eine weitere Frau den Raum betritt - die eineiige Zwillingsschwester der Mutter.

Man sieht förmlich, wie es in dem kleinen Kopf des Kindes rattert, als es die Frau mit der blauen Jacke betrachtet, die seiner Mama mehr als ähnlich sieht.

Verunsichert blickt das Baby immer wieder zwischen den beiden Personen hin und her, um herauszufinden, was hier gerade passiert. "Sie ist so verwirrt", meint die Person, die das Video aufnimmt, im Hintergrund amüsiert.

Am Ende des 36-Sekunden-Clips strahlt das Kleinkind dann aber über beide Ohren. Denn was gibt es Besseres, als eine Mama zu haben? Genau! Zwei Mamas auf einem Haufen.