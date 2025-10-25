Frau hat in der 25. Schwangerschaftswoche XXL-Bauch: Der Grund lässt alle nach Luft schnappen
Papillion (USA) - Wer Christy Barge und ihre XXL-Babykugel sieht, könnte denken, die Frau aus dem US-Bundesstaat Nebraska steht kurz vor der Geburt ihres Kindes. Viele werden deshalb erstaunt sein, wenn sie hören, dass die Schwangere gerade mal im siebten Monat ist!
In einem viralen Video präsentiert die US-Amerikaner ihren Bauch, der bereits wirklich heftige Ausmaße angenommen hat. Doch bevor Spekulationen auftreten, klärte Christy ihre Zuschauer über den Grund ihrer großen Babykugel auf:
"Wenn man erst in der 25. Woche schwanger ist … aber es sind Drillinge!", schreibt sie zu ihrem Video und ergänzt: "Die Lage eskalierte schnell!! 😳"
Ihrem Blick in die Kamera zumute ist die Frau aus Papillion über die Dimensionen ihrer Schwangerschaft ebenfalls verblüfft. Wahrscheinlich dachte die Mutter einer Tochter namens Haisley, durch ihre erste Schwangerschaft gut vorbereitet zu sein.
Allerdings wachsen nun gleich drei Babys in ihr heran - und die brauchen schon jetzt, im siebten Schwangerschaftsmonat, eine Menge Platz. Entstanden sind die drei Wunder durch eine künstliche Befruchtung, als sich Christy und Partnerin Melissa noch ein weiteres Kind wünschten.
Lesbisches Paar bekommt Drillinge
Auf GoFundMe sammelt die bald sechsköpfige Familie jetzt Geld für die ungewisse Zukunft. Auf Drillinge muss man sich schließlich gut vorbereiten.
Das lesbische Paar braucht dringend finanzielle Unterstützung, um die Geldeinbußen durch beispielsweise den Arbeitsausfall der beiden Mütter zu kompensieren. Außerdem befürchten sie, dass die Drillinge eine längere Zeit auf der Neugeborenen-Intensivstation bleiben müssen. "Wir bereiten uns emotional, logistisch und finanziell darauf vor", so Christy. Auch Windeln und Milchnahrung werden nun gleich dreifach benötigt. "Die Drillinge könnten über 30 Windeln pro Tag verbrauchen."
Obwohl die Situation sich für das Paar etwas "überwältigend" anfühlt, ist es schon jetzt dankbar für die Unterstützung, welche es durch Freunde und Familie erfahren darf.
"Wir freuen uns riesig, diese drei kleinen Glückspilze kennenzulernen", schreibt das Paar auf der Spendenseite.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/bargethebuilder