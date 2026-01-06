Zwillings-Frühchen treffen nach Geburt auf Intensivstation aufeinander: Was dann geschieht, berührt alle

USA - Nach Komplikationen in der Schwangerschaft musste ein Zwillingsgeschwisterpaar aus den USA viel zu früh auf die Welt geholt werden. Seitdem verbringen sie und ihre Eltern ihren Alltag auf der Frühchenstation, wo es nun zum ersten Aufeinandertreffen nach der Geburt kam.

Die Zwillinge Saige Imani und Oscar Lee Price Jr trafen nach Geburt auf der Intensivstation aufeinander und hielten sofort Händchen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/perfect_blend

Zehn Tage lang waren die Zwillinge Saige Imani und Oscar Lee Price Jr. aufgrund von unterschiedlichen Inkubatoren voneinander getrennt. Nun wollten die Ärzte aber ein Treffen wagen und legten die Frühchen nebeneinander auf Mutter Amanda Price. Dabei geschah etwas Zauberhaftes:



"Die Krankenschwestern legten sie mir auf die Brust, und plötzlich hielten sie Händchen", erinnert sich Amanda gegenüber TODAY. Nicht nur sie war von der Situation völlig gerührt, auch die Herzen des medizinischen Personals schmolz dahin. "Die Krankenschwestern waren total aus dem Häuschen und haben Fotos gemacht."

Saige Imani und Oscar Lee Price Jr. wurden im November in der 25. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt geholt. Zuvor hatte es medizinische Probleme aufgrund von Narbengewebe nach einer früheren Schwangerschaft gegeben.

Die beiden Säuglinge wogen bei ihrer Geburt beide weniger als ein Kilogramm und müssen noch immer beamtet werden.