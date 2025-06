Einjährige soll zum ersten Mal alleine schlafen: Was dann passiert, lässt so viele Herzen schmelzen

Im Video der Überwachungskamera sieht man, wie sich die Einjährige zunächst verwirrt im Zimmer umsieht und anschließend anfängt zu weinen. Ihre ältere Cousine ist jedoch sofort an ihrer Seite und beginnt ihr liebevoll zu erklären, dass sie in ihrem eigenen Bettchen geschlafen hat und ihre Eltern im Nebenzimmer sind.

Das ältere Mädchen tröstete Flo auf die niedlichste Art und Weise. © Screenshot/Instagram/janet.nguyen__

"Liegst du bequem auf mir?", fragt Flos Cousine, nachdem sie sichergestellt hat, dass das Kleinkind nicht vom Bett fällt. Anschließend deckt sie das Kleinkind noch zu.

Im Kommentarbereich klärt Mutter Janet ihre Zuschauer darüber auf, dass es sich nicht - wie so viele vermutet hatten - um Flos große Schwester handelt. "Sie ist ihre Cousine, die über Nacht bei mir geblieben ist", schreibt sie. Zudem sei das Video nicht mitten in der Nacht aufgenommen, sondern um 7 Uhr morgens. "Meine Kleine hat also durchgeschlafen", so Janet stolz.

Flos Cousine sei extra vorbeigekommen, um der Einjährigen bei der besonderen Nacht zu helfen. Das ältere Mädchen gebe ihr allerdings trotzdem "Große-Schwester-Vibes".

Nicht nur Janet ist von dem zuckersüßen Umgang verzaubert, auch die Zuschauer schmelzen bei der niedlichen Konversation der Kinder nur so dahin: "Der süßeste kleine Moment überhaupt", schreibt eine Userin. Eine andere lobt: "So süß ... Sie ist so gut erzogen, dass sie lernt, so höflich und herzlich zu kommunizieren."

Der Clip selbst räumte bereits über 88.000 Klicks ab.