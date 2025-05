Baby findet Foto und will es nicht mehr hergeben: Der Grund lässt Herzen schmelzen

USA - Alle Eltern kennen es: Die kleinen Hände von Babys sind nicht nur ultraschnell im Zupacken, sondern halten ihre Beute anschließend mit beinahe übermenschlicher Kraft fest. Auch der kleine Wellington aus den USA hatte etwas entdeckt, was seine Neugier weckte und wollte es nicht mehr hergeben. Der Grund rührt im Internet über eine halbe Million User!

Zuletzt war Lexis Mann ein paar Wochen für die Ausbildung nicht zu Hause. Baby Wellington entdeckte in der Zeit ein Bild seines Vaters im Zimmer seines großen Bruders und stibitzte das eingerahmte Foto kurzerhand.

Abgesehen von der vielen Arbeit, die dann an Lexi hängen bleibt, kommt ja noch das schreckliche Vermissen hinzu. Selbst der kleinste Sprössling zeigt ganz deutlich, dass ihm sein Papa äußerst fehlt, wenn dieser bei der Armee ist.

Das Baby ging sogar mit dem Foto ins Bettchen und hielt seinen "Papa" ganz fest. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/lexcmariehome

Obwohl es eigentlich seinem Geschwisterkind gehört, war es unmöglich, dem Baby das Bild wieder abzunehmen. "Er schrie, als wir es nehmen wollten", schreibt Mutter Lexi zu einem Video, was den Moment zeigt, in dem Wellington den Bilderrahmen nach seiner Entdeckung stolz in den Händen hält.

Der kleine Mann ging sogar so weit, dass er das Plastikteil mit ins Gitterbettchen nahm. Dort klaubte er das Foto aus dem Rahmen und schlief mit dem Abbild seines Vaters in den Patsche-Händchen ein. Glücklicherweise nahm das Babyfon diesen wirklich zuckersüßen Augenblick für immer auf.

"Seine Abwesenheit spüren selbst die Kleinsten von uns", schreibt US-Amerikanerin Lexi. "Wir lieben unseren @c.g.bill sehr." Ihre Familie sei zwar daran gewöhnt, dass Papa nicht immer zu Hause sein kann und er müsse mittlerweile nicht mehr so oft weg, aber sie würden es alle "spüren, wenn er nicht da ist", so Lexi.

Ihr Video wurde auf Instagram bereits mehr als eine halbe Million Mal angeklickt.