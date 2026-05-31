Ein echter Wonneproppen! Baby mit fast fünf Kilo kommt in Magdeburg zur Welt
Magdeburg – Über Nachwuchs freut man sich im Kreißsaal immer. Doch dieser kleine Junge sorgte im Klinikum Magdeburg für besonders große Augen.
Mit stolzen 4770 Gramm und einer Körpergröße von 59 Zentimetern erblickte das Baby am Freitag das Licht der Welt. Das teilte das Klinikum Magdeburg in einem Beitrag auf Instagram mit.
Dass der Junge kein Leichtgewicht werden würde, hatte sich bereits vor der Geburt angedeutet. Oberärztin Dr. Henrike Lorenz schätzte sein Gewicht per Ultraschall auf rund 4700 Gramm ein.
Bei solchen Werten würden werdende Eltern ausführlich beraten, ob eine natürliche Geburt oder ein Kaiserschnitt die bessere Wahl sein könnte.
Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) haben Neugeborene hierzulande ein durchschnittliches Gewicht von 3500 Gramm.
Die Mutter entschied sich dennoch für eine Spontangeburt. Eine Entscheidung, die nicht von ungefähr kam: Bereits vier Kinder hatte sie zuvor auf natürlichem Wege zur Welt gebracht.
Eines davon brachte ebenfalls mehr als vier Kilogramm auf die Waage.
Schwester sorgt für besonderen Moment
Begleitet wurde die Geburt von Hebamme Heike Schäfer. Auch wenn die Entbindung laut Klinikum etwas mehr Geduld erforderte als bei den Geschwistern, kam der Junge schließlich gesund zur Welt.
Für einen besonderen Moment sorgte anschließend die zehnjährige Schwester des Babys. Sie durfte ihren Bruder noch im Kreißsaal kennenlernen.
Während die Erwachsenen über Gewicht und Größe des Neugeborenen staunten, hatte das Mädchen offenbar eine ganz andere Sicht auf die Dinge: Ihr neuer Bruder sei "doch sehr klein", soll sie erklärt haben.
Nach Angaben des Klinikums geht es sowohl der Mutter als auch ihrem Sohn gut. Beim Geburtshilfe-Team wird die Entbindung wohl ebenfalls in Erinnerung bleiben.
Die Mitarbeiter sprechen von einer Geburt, die von Ruhe, Vertrauen und viel Gelassenheit geprägt gewesen sei.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/klinikum_magdeburg, Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa