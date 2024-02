Eltern am Boden zerstört: Tochter kommt komplett ohne Augen auf die Welt

Die kleine Wrenley wurde im vergangenen Jahr ohne Augen geboren. Die Erkrankung ist extrem selten. © Bildmontage/Screenshot/gofundme.com/f/support-for-wrenley, Facebook/Wrenley Ice Fundraiser

Taylor Ice aus Poplar Bluff hatte eine völlig unauffällige Schwangerschaft. Neben den normalen Untersuchungen ließ die US-Amerikanerin auch einen 3-D-Ultraschall und einen Gentest vornehmen, die beide völlig normal ausfielen.

"Mir wurde versichert, dass ich ein gesundes Baby habe", erinnert sich Taylor. "Als Wrenley geboren wurde, bemerkten wir, dass sie ihre Augen nicht öffnete."

Sofort machten die Eltern des kleinen Mädchens eine Krankenschwester auf den ungewöhnlichen Fakt aufmerksam. "Sie sagte mir, dass ihre Augenlider klein aussahen und dass der Kinderarzt morgen früh einen Blick darauf werfen würde."

Die Stunden bis zu diesem Termin müssen sich für Taylor und ihren Mann Robert endlos lange angefühlt haben. Als der diensthabende Kinderarzt Wrenley am nächsten Tag untersuchte, stellte er eine schockierende Diagnose:

"Er überbrachte uns die herzzerreißende Nachricht, dass sie keine Augen hatte", schreibt die junge Mutter auf einer GoFundMe-Seite, die sie für ihre Tochter eingerichtet hat. "Mein Mann und ich waren am Boden zerstört bei dem Gedanken, dass unser Kind blind sein könnte."

Wrenley und ihre Eltern wurde an ein spezielles Kinderkrankenhaus in St. Louis überwiesen, wo das Baby neun Tage lang auf der neonatologischen Intensivstation bleiben musste. "Während dieser Zeit wurde Wrenley in den Bereichen Neurologie, Endokrinologie, Augenheilkunde, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Genetik, Ergotherapie und Sprachtherapie untersucht."