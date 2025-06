Eltern wundern sich, dass Baby plötzlich merkwürdige Geräusche macht: Der Grund sorgt für Lachtränen

Charlotte Quinn (7 Monate) überraschte ihre Eltern mit einer neuen Fähigkeit: Sie kann jetzt brummen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/helayna.rose

In einem viralen Video sieht man das sieben Monate alte Mädchen vor der Kamera sitzen. Während man sich bei ihren strahlend blauen Augen und der Babyschnute im ersten Moment wahrscheinlich erst einmal denkt: "Süß!", passiert es: Charlotte gibt einen gequälten, komischen Ton von sich.

Es klingt beinahe so, als würde das Baby für seine Eltern eine kleine Überraschung in seiner Windel "vorbereiten", doch in Wahrheit will die Kleine kommunizieren.

Allerdings verstehen ihre Mama und ihr Papa zunächst nur Bahnhof: "Wir haben uns gefragt, warum unser Baby plötzlich so ein Geräusch macht", schreibt Mutter Helayna Rose auf Instagram zum Clip.

Zum Glück löst sie das Rätsel um Charlottes Brummen schnell auf!