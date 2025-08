Frau bringt 31 Jahre altes Baby zur Welt

Alles in Kürze

Linda und ihr Ehemann ließen sich später scheiden, sie behielt das Sorgerecht für die Embryonen. Als sie in die Wechseljahre kam, und auch weil die Lagerkosten stiegen, entschied sich die Amerikanerin die verbliebenen Embryonen zur Adoption freizugeben. Denn sie wollte die Embryonen weder entsorgen noch für die Forschung spenden.

Lindsey Pierce (35) brachte am 26. Juli den kleinen Mann auf die Welt, nachdem sie und ihr Ehemann Tim (34) einen Embryo adoptiert hatten.

"Ich dachte immer, das wäre das Richtige", sagte sie. Da die Embryonen so lange eingefroren waren, wurden sie in das Programm "Open Hearts" aufgenommen. In diesem werden Embryonen aufgenommen, deren Chancen auf eine gesunde Geburt geringer sind.

Das Auftauen war ein mühsamer Prozess. Doch alle drei Embryonen überlebten. Das Paar musste innerhalb von zwei Wochen fünfmal in die Klinik in Tennessee fahren. Aus einem Embryo entwickelte sich schließlich ein Fötus.

Was folgte, war eine erfolgreiche Schwangerschaft. "Wir hatten eine schwere Geburt, aber uns beiden geht es jetzt gut", so die frisch gebackene Mutter.

"Wir haben nicht gedacht, dass wir Rekorde brechen würden", sagt Lindsey. "Wir wollten einfach nur ein Baby." Und auch Linda freut sich, sie will das Geschwisterchen ihrer Tochter bald kennenlernen.