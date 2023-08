Frau geht an Kirche vorbei und bekommt ein Baby

Ostrów Wielkopolski (Polen) - Da hatte es jemand eilig: In Polen hat eine Frau vor einer Kirche ihr Baby zur Welt gebracht. Das Kind war früh dran.

Das Baby kam im sechsten Schwangerschaftsmonat zur Welt und liegt nun auf der Neugeborenenstation eines Krankenhauses. (Symbolbild) © 123rf.com/voobino

Die Bewohnerin von Ostrów Wielkopolski in der Woiwodschaft Großpolen lief am vergangenen Sonntag gegen 13 Uhr an der Kirche St. Antonius vorbei, als bei ihr die Wehen einsetzten - im sechsten Schwangerschaftsmonat!

Ein Mann, der sich zur selben Zeit in einem Auto aufhielt und die ungewöhnliche Situation bemerkte, half der schwangeren Frau und rief sofort einen Krankenwagen, berichtet der polnische Lokalsender Ostrow24.tv.

Doch so lange wollte der neue Erdenbürger nicht warten! Als der Krankenwagen nach etwa zwei Minuten eintraf, war das Baby schon geboren.

"Ich habe das Haus meiner Mutter verlassen und war auf dem Heimweg. Plötzlich fühlte ich, wie der Kopf meines Sohnes herauskam", beschrieb die frischgebackene Mutter den Augenblick der Geburt.

"Ich lief noch ein Stück weiter und ging vor der Kirche in die Hocke. Und da kam mein Sohn heraus".