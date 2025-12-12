Frau leidet unter Mega-Tumor: Was dahinter unbemerkt wachsen konnte, schockt alle Ärzte

Los Angeles (USA) - Eigentlich stand Suze Lopez (41) vor einer riskanten Operation, bei der eine riesige Eierstockzyste entfernt werden sollte. Was weder die Patientin noch das Ärzteteam ahnten: In den letzten neun Monaten war dahinter etwas Unfassbares gewachsen.

Eine Frau aus den USA sollte wegen einer riesigen Eierstockzyste operiert werden. Kurz vor dem Eingriff wurde klar: Die Patientin war unbemerkt schwanger geworden. (Symbolbild) © 123rf/euonymus

Bei den Vorbereitungen für den Eingriff in ihrer Gebärmutter wurde routinemäßig auch ein Schwangerschaftstest durchgeführt. Dann der Schock: Das Ergebnis fiel positiv aus. "Ich war an sehr unregelmäßige Perioden und leichte Unterleibsbeschwerden gewöhnt", erklärt die 41-Jährige in einer Mitteilung des Krankenhauses "Cedars-Sinai Medical Center".

17 Jahre lang hatte die US-Amerikanerin vergeblich versucht, ein zweites Kind zu bekommen. Doch aufgrund des 10 Kilogramm schweren Tumors an ihrem Eierstock hielt sie dies für unmöglich.

Als die Nachricht der unbemerkten Schwangerschaft halbwegs verdaut war, setzten bei Suze wenige Tage später starke Unterleibsschmerzen auf. Das ganze Ausmaß der eigentlich unmöglichen Schwangerschaft wurden bei anschließenden Untersuchungen sichtbar.

"Suze war schwanger, aber ihre Gebärmutter war leer, und eine riesige, gutartige Eierstockzyste mit einem Gewicht von über neun Kilogramm nahm viel Platz ein", erklärt John Ozimek, der medizinische Leiter der Geburtsabteilung. Man stellte fest, dass sich in einem kleinen Raum im Bauchraum, in der Nähe der Leber ein beinahe vollständig ausgetragenes Baby befand. Der Po des Jungen ruhte auf der Gebärmutter. "Eine Schwangerschaft so weit außerhalb der Gebärmutter, die sich weiterentwickelt, ist äußerst selten."

Während der Schwangerschaft schob es den Tumor immer weiter nach vorn, und Suze befürchtete, dass die Zyste wachsen würde - dabei war es ihr Kind.