Mann greift in Kinderwagen mit Baby! Mutter schlägt zu: Polizei jagt Täter mit Diensthund

Hirschaid - In der bayerischen Kleinstadt Hirschaid (Kreis Bamberg) hat ein Mann in einen Kinderwagen gegriffen und ist geflüchtet. Die Polizei konnte ihn nach kurzer Fahndung mithilfe eines Diensthundes festnehmen.

Ein Polizeihund schnappte sich den flüchtenden Mann. (Symbolbild) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, war eine Frau am Montag um kurz nach 8 Uhr in der Patzeltstraße unterwegs. Dabei schob sie einen Kinderwagen, in dem sich ihr ein Jahr altes Baby befand.

"Unvermittelt soll dann ein Mann an den Kinderwagen herangetreten und hineingegriffen haben", so die Behörde. Die Mutter reagierte geistesgegenwärtig und schlug in Richtung des Angreifers, der daraufhin die Flucht ergriff.

Die alarmierte Polizei fahndete umgehend mit zahlreichen Kräften nach dem Mann. In der Nähe der Möbelhäuser in Hirschaid bemerkte ein Diensthundeführer einen Mann, der auf die Personenbeschreibung passte.

Als der Beamte ihn ansprach, flüchtete der Verdächtige in ein Feld. Daraufhin ließ der Polizist seinen Diensthund von der Leine. Der konnte den Mann zu Boden bringen. Hierbei erlitt der 45-Jährige leichte Verletzungen in Form von Bisswunden an den Unterarmen.