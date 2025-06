Frischgebackene Mutter begrüßt Eltern in Klinik: Was ihr Vater sofort tut, berührt sie zutiefst

Hawaii (USA) - Was wollen frischgebackene Großeltern als Erstes sehen, wenn sie nach der Geburt ins Krankenhaus kommen? Natürlich das Enkelkind! Nicht so (Groß-)Papa Paul. Als er auf Hawaii ins Krankenzimmer seiner Tochter Riho Maruyama (26) lief, hatte er ein anderes Ziel.

Kurz nachdem sie Mutter geworden war, tauchten Riho Maruyamas Eltern in der Klinik auf. Ihr Papa Paul hatte sofort ein Ziel. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/riho.maruyama

"Er kam direkt zu mir, um sich zu vergewissern, dass es mir gut geht", sagte die junge Mutter diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Es war so ein kleiner, stiller Moment, aber jetzt bedeutet er mir alles."

Dabei hatte die 26-Jährige an dem Tag gar nicht so richtig mitbekommen, was los war - kein Wunder nach den Strapazen der Geburt ihrer Tochter. Doch Maruyamas Schwester hatte das Eintreffen ihrer Eltern und Pauls Geste auf Video festgehalten.

"Als ich es später auf dem Video sah, war ich tief berührt: 'Wow, so ist er im Grunde seines Herzens.' Selbst mitten in einer so großen Situation wie der Begegnung mit seinem ersten Enkelkind war sein Instinkt, nach mir, seinem Baby, zu sehen", schwärmte Maruyama gegenüber dem US-Magazin.

In den USA wurde der Vatertag in diesem Jahr am 15. Juni zelebriert. Um ihren Papa gebührend zu feiern, veröffentlichte die US-Amerikanerin das Video zu diesem Anlass auf ihrem Instagram-Account.