"Hilfe!" Vater soll Baby zum Einschlafen bringen und versagt auf ganzer Linie

Dies sind lediglich gleichmäßige und sanfte Hintergrundgeräusche, welche die Umgebung des Mutterleibs nachahmen sollen. Laut Newsweek zeigte eine Studie, in der das weiße Rauschen bei Neugeborenen eingesetzt wurde, dass 80 Prozent der Babys dadurch innerhalb von fünf Minuten eingeschlafen waren.

Laut seiner Frau, die diesen Part offenbar zuvor immer übernommen hatte, funktionierte das Ins-Bettchen-Bringen am besten, wenn man währenddessen das sogenannte weiße Rauschen laufen ließ.

Das kleine Mädchen wurde durch die Song-Auswahl seines Papas nicht wirklich schläfrig. © Screenshot/TikTok/joes.family

Für seine kleine Tochter wurde deshalb am Abend kein beruhigendes Rauschen angemacht, sondern stattdessen der Hit "White Noise" (übersetzt: Weißes Rauschen) der bekannten britischen Electronic-House-Band "Disclosure". Was das beim Baby auslöste, kann man in einem Video auf TikTok beobachten:

Im Clip sieht man das süße Mädchen putzmunter in seinem Gitterbettchen stehen und freudig zum Beat der Musik tanzen. "Hilfe! Meine Frau hat mir gesagt, dass unser Baby ein Nickerchen machen würde, wenn ich 'White Noise' abspiele, aber es funktioniert nicht", schreibt Joe zum Video auf der Plattform.

Der Beitrag verbreitete sich auf TikTok wie ein Lauffeuer, wurde innerhalb von drei Tagen fast drei Millionen Mal angesehen und erreichte sogar die Originalkünstler. Sängerin Aluna Francis schrieb, dass sie vor Lachen fast "ohnmächtig" geworden wäre. "Disclosure" selbst kommentierte, dass es die "richtige Wahl" gewesen wäre.

Auch Joes Partnerin meldete sich zu Wort, um sich zu verteidigen: "Ich bin die Frau und ich kann bestätigen, dass das nicht das weiße Rauschen ist, von dem ich gesprochen habe."

Wie der Brite im Nachhinein verrät, sollte das Ganze natürlich nur ein Scherz sein. Er hätte schon immer gern mal ein lustiges Video machen wollen, das einen Wortwitz enthält. Dass sein Clip derart durch die Decke geht, hätte er allerdings nicht erwartet.

Und seine Tochter? Die bekam natürlich dank des echten weißen Rauschens anschließend doch noch eine Mütze Schlaf.