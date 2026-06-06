Kleines Mädchen fragt Mutter, ob sie schwanger ist: Wenig später klappt der Frau die Kinnlade runter
USA - Eine Mutter aus den USA dachte, sie würde einen süßen Moment mit ihrer kleinen Tochter filmen, als die Dreijährige plötzlich wie aus dem Nichts fragte, ob Mama schwanger sei. Als die US-Amerikanerin daraufhin einen Test machte, passierte das Unglaubliche.
Content-Creatorin Ace sitzt mit ihrer Tochter beim Malen, während die Kamera läuft und die beiden bei ihrer kreativen Aktion filmt. Zwischen Pinsel, Leinwand und grüner Farbe blickt die kleine Wynter dann auf einmal auf den (völlig flachen) Bauch ihrer Mama und man hört sie im Video fragen: "Mama, ist da ein Baby in deinem Bauch?" Und sie fügt trocken hinzu: "Ich möchte eine kleine Schwester."
Mutter Ace steht die Panik ins Gesicht geschrieben, als sie registriert, was ihre Erstgeborene da von sich gibt.
Da das Thema sie einfach nicht in Ruhe lassen will, entschließt sich die US-Amerikanerin spontan dazu, einen Schwangerschaftstest zu machen. Im Bad erklärt sie in die Kamera, dass sie seit der Geburt von Söhnchen Bryxton, der erst im Januar ein Jahr alt geworden ist, noch nicht von "Mutter Natur" besucht worden ist. Heißt: Bisher hatte die Periode bei der stillenden Frau noch nicht eingesetzt.
"Mein Arzt hatte mich allerdings noch einmal gewarnt, dass Stillen kein absolut sicherer Schutz ist – du verstehst, was ich meine", so Ace zu ihren Zuschauern. Sie ergänzt, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie aktuell bereit für ein drittes Kind ist. "Aber ist man jemals wirklich bereit? Ich bin nervös", so Ace.
Wenige Minuten später klappt ihr die Kinnlade herunter: Der Schwangerschaftstest ist positiv - und zwar mehr als deutlich. Als Ace ihren Mann dazuholt, ist auch der mehr als geschockt: "Du machst Witze", stottert der Bald-Dreifachpapa.
Dreijährige prophezeit Schwangerschaft - bevor Mutter es selbst ahnen konnte
In einem Folgevideo erklärt die Content-Creatorin, dass ihre Tochter eigentlich keinen Grund hatte, nach einem Baby zu fragen. "Das Gespräch davor hatte nichts damit zu tun", erklärt sie. "Wir hatten vor ihr noch nie offen darüber gesprochen, noch ein Baby zu bekommen."
Ace scherzt, dass es sich eventuell um einen "göttlichen Moment" gehandelt habe. "Ich hatte meine Periode nicht bekommen und auch nicht auf meinen Eisprung geachtet – wegen des Stillens. Ich war mir sicher, dass ich nicht schwanger war."
Nach dem ersten positiven Ergebnis hätte die Mutter von zwei Kindern zur Sicherheit noch zwei weitere Test gemacht, die ebenfalls eine Schwangerschaft anzeigten. Mittlerweile realisiert Ace auch, dass es in letzter Zeit tatsächlich ein paar Anzeichen wie plötzlich auftretende Akne, Lust auf Cornflakes, leichte Übelkeit und Blähungen gegeben hatte. Doch dies schob sie auf ihre Periode, die eventuell wieder einsetzt.
Auch wenn sich das dritte Baby nun völlig ungeplant auf den Weg macht, freuen sich Ace und ihr Partner auf dieses Abenteuer. "Wir könnten nicht glücklicher sein." Mittlerweile befindet sich die Blondine in der 14. Woche und hat die Überraschung bereits mit ihren Liebsten geteilt.
Auf Instagram ging Wynters Prophezeiung viral: Das Video mit den Baby-News wurde mehr als 2,1 Millionen Mal geklickt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/acefullyalive