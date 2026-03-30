Vater hört nachts Knall: Beim Blick ins Babybett folgt der wahre Schock
Oxfordshire (England) - Er wurde durch einen Knall geweckt. Doch der echte Schreck folgte für Thomas Weir aus dem englischen Oxfordshire, als er das Video seiner Babycam prüfte. Denn das Kinderbett seiner elf Monate alten Tochter schien leer!
"Ich hörte gegen 1 Uhr nachts einen Knall und schaute sofort auf die Kamera. [...] Ich konnte sie nicht sehen und dachte, vielleicht hätte sie gelernt, sich hochzuziehen, und wäre herausgefallen", schilderte Weir den Schreckmoment jetzt gegenüber Newsweek.
Der Brite war ganz offensichtlich noch nicht richtig wach. Denn anstatt einfach ins Kinderzimmer zu gehen, überlegte er, dass seine Tochter noch gar nicht stark genug war, um sich an den Gitterstäben hochzuziehen und aus dem Bett zu fallen.
Aber wo war die Kleine denn dann?
"Als ich etwas wacher wurde, merkte ich, dass ich sie beim Bewegen der Kamera gar nicht mehr sehen konnte. Also rannte ich schnell nach ihr sehen", erklärte Weir dem US-Magazin.
TikTok-Video zeigt kuriose Auflösung der Situation
Besser spät als nie kam der Vater der Wahrheit auf die Schliche. Seine Tochter war zum Glück nicht verschwunden, stellte sich dafür aber als kleine Zauberkünstlerin heraus.
"Das hat sie noch nie gemacht. Aber sie wird immer mobiler und rollt nachts in alle Ecken des Bettes!", sagte er dem US-Magazin. "Diesmal war es anders, da hat sie sich zusammengekauert, als ob sie sich wirklich verstecken wollte", fügte der Engländer hinzu.
Sein Baby hatte es also geschafft, sich in dem kleinen toten Winkel, den die Kamera nicht erfasste, perfekt zusammenzukauern. Im Clip, der inzwischen ein viraler Hit auf TikTok ist, sieht man nach einigen Sekunden, wie sich das Mädchen wieder zurückrollt.
Aus dieser Erfahrung hat Weir inzwischen seine Lehre gezogen. Um einen solchen Schrecken in Zukunft zu vermeiden, hat er umgebaut.
"Ich habe die Kamera von der Wand abgeschraubt und versetzt. Jetzt ist sie in einem besseren Winkel, um das ganze Kinderbett zu überwachen", sagte er abschließend.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/ thomasweir82