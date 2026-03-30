Vater hört nachts Knall: Beim Blick ins Babybett folgt der wahre Schock

Oxfordshire (England) - Er wurde durch einen Knall geweckt. Doch der echte Schreck folgte für Thomas Weir aus dem englischen Oxfordshire, als er das Video seiner Babycam prüfte. Denn das Kinderbett seiner elf Monate alten Tochter schien leer!

Dieser Blick ins Kinderbettchen mitten in der Nacht kann Eltern echte Angst machen. © TikTok/Screenshot/ thomasweir82

"Ich hörte gegen 1 Uhr nachts einen Knall und schaute sofort auf die Kamera. [...] Ich konnte sie nicht sehen und dachte, vielleicht hätte sie gelernt, sich hochzuziehen, und wäre herausgefallen", schilderte Weir den Schreckmoment jetzt gegenüber Newsweek.

Der Brite war ganz offensichtlich noch nicht richtig wach. Denn anstatt einfach ins Kinderzimmer zu gehen, überlegte er, dass seine Tochter noch gar nicht stark genug war, um sich an den Gitterstäben hochzuziehen und aus dem Bett zu fallen.

Aber wo war die Kleine denn dann?

"Als ich etwas wacher wurde, merkte ich, dass ich sie beim Bewegen der Kamera gar nicht mehr sehen konnte. Also rannte ich schnell nach ihr sehen", erklärte Weir dem US-Magazin.