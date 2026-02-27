Skandal um verunreinigte Babymilch: Gift in Stuhlprobe von Kind nachgewiesen

Frankreich - Nach dem Skandal um verunreinigte Babymilch-Produkte ist in Frankreich erstmals ein Baby positiv auf den Giftstoff Cereulid getestet worden. Der Giftstoff sei in einer Stuhlprobe nachgewiesen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Paris am Freitag mit.

Mehrere Hersteller hatten seit Dezember in mehr als 60 Ländern weltweit Säuglingsnahrung zurückgerufen. (Symbolfoto) © 123RF/tatjana130192

Ob ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Toxin und den zurückgerufenen Babymilch-Produkten besteht, muss demnach noch geklärt werden.

Das Testergebnis bestätige, "dass das betroffene Kind diesem Toxin ausgesetzt war", erklärte das Ministerium. Es könne auch "die Symptome erklären". Die behandelnden Ärzte des Babys sowie Toxikologen arbeiteten nun weiter daran, die Ursache der Vergiftung zu ermitteln.

Nähere Angaben zu dem betroffenen Baby machte das Ministerium nicht.

Der Sender Radio France berichtete, es handele sich um ein Baby, das im Februar eine Nacht in einem Krankenhaus im südfranzösischen Montpellier verbracht habe, nachdem es Flaschenmilch aus Säuglingsmilchpulver des französischen Herstellers Danone getrunken hatten.