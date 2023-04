Mädchen (4) soll Geschlecht ihres baldigen Geschwisterchens enthüllen, doch dies bereuen ihre Eltern schnell

Aber Finely war offenbar ziemlich aufgeregt und vergaß völlig, was sie tun sollte.

Bei der sogenannten "Gender Reveal" hatte ihre Tochter Finely die besondere Ehre, das Geschlecht des Babys durch das Platzenlassen eines großen schwarzen Heliumballons zu enthüllen. Dieser war nämlich entweder mit rosafarbenen - was für ein Mädchen gestanden hätte - und mit blauem Konfetti - was die meisten mit einem Jungen verbinden - gefüllt.

Leider verpatzte die Vierjährige ihren wichtigen Auftrag, was zur Folge hatte, dass der Ballon gen Himmel davonflog. © Bildmontage Screenshot TikTok/candiceelizabethw

In einem Video, was Mutter Candice vom besagten Moment aufnahm, sieht man das kleine Mädchen zusammen mit ihren Eltern herunterzählen. Anschließend schreitet sie freudestrahlend zu ihrem Vater, der den schwarzen Ballon an einer Schnur befestigt festhält.

Anstatt mit der Spitze der Schere in den Heliumballon hinein zu piksen, schneidet Finely kurzerhand die Schnur ab und der Ballon steigt vor den Augen der entsetzten Familie Richtung Himmel. Da hilft auch nicht der verzweifelte Schrei der schwangeren Candice, die mit einem "Nein, Finely" versucht, ihre Tochter zu stoppen.

Ein anderer Gast der Babyparty hinter der Kamera bekommt nur noch ein schockiertes "Oh mein Gott" heraus.

Finely und ihr Vater müssen vor Schreck lachen. Allerdings verrät Candice in einem Interview mit WTVR, dass das Lachen der Vierjährigen schnell in Tränen überging, da sie allen Ernstes dachte, sie hätte ihr Geschwisterchen gerade samt Ballon in den Himmel geschickt.

Das Geschlecht den ungeborenen Babys sollten Familie Ross sowie auch die Gäste der Babyparty dennoch erfahren. Laut Finelys Mutter entschied man sich, farbiges Glitzer aus den Haaren der Vierjährigen zu pusten. Ob es nun ein Mädchen oder ein Junge wird, bleibt dem Internet jedoch verborgen.