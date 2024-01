Mit sieben Wochen: Am Bauch verbundene Zwillinge erfolgreich getrennt

In einem vierstündigen Eingriff konnten die beiden Mädchen getrennt werden. © Eva Hecht/UKE/dpa

Die beiden Mädchen waren Mitte August in der 33. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, teilte das Klinikum am Mittwoch in Hamburg mit.

Die Entbindung wurde von einem großen Team aus Ärztinnen und Ärzten verschiedener Fachrichtungen durchgeführt.

Die Eltern aus Norddeutschland hatten in der 10. Schwangerschaftswoche im Rahmen der Vorsorge erfahren, dass ihre Zwillinge ungewöhnlich eng beieinanderlagen. Eine weitere Untersuchung im UKE bestätigte in der 12. Schwangerschaftswoche, dass sie am Bauch miteinander verbunden waren.

Daraufhin wurde die Mutter bis zur Geburt engmaschig betreut.