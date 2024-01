Mutter bei Geburt betrunken - Baby kommt mit knapp drei Promille zur Welt

Żuromin (Polen) - In Polen kam eine 41-jährige Frau in einem schlimmen Zustand in ein Krankenhaus, um dort ihr Baby zur Welt zu bringen. Doch auch der Zustand des Neugeborenen war beunruhigend.

In Polen kam ein Baby mit fast drei Promille Alkohol im Blut zur Welt, weil seine Mutter während der Geburt betrunken war. (Symbolbild) © 123rf.com/aksenovko

Der schockierende Vorfall ereignete sich bereits am 3. Januar dieses Jahres, kam jedoch erst jetzt ans Licht. Wie das lokale polnische Nachrichtenportal Ciech-Press berichtet, sei die Frau an dem Tag völlig betrunken in ein Krankenhaus in Żuromin, Woiwodschaft Masowien, etwa 120 Kilometer nordwestlich von Warschau, gekommen, weil bei ihr die Wehen einsetzten. Kurz darauf bekam sie ihr Kind.

Weil bei der Mutter zu der Zeit ein hoher Alkoholgehalt im Blut festgestellt wurde - die Frau hatte zwei Promille intus -, ordneten die Ärzte auch bei dem Neugeborenen einen Test an.

Wie durch ein Wunder hatte das Baby überlebt, obwohl es bei der Geburt 2,8 Promille Alkohol im Körper hatte und völlig berauscht war. Die Klinik informierte daraufhin sofort die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft untersucht derzeit den Fall, weil die Frau die Gesundheit und das Leben ihr Babys gefährdet hat. Gegen die 41-Jährige, die bereits ein Kind hat, wurde bislang keine Anklage erhoben. Sollte es dazu kommen, droht ihr eine Haftstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

Unter Berücksichtigung des Wohlergehens des Neugeborenen machte die Staatsanwaltschaft keine konkreteren Angaben zu dessen weiterem Schicksal.

Immerhin sei der Säugling inzwischen von seiner Mutter getrennt worden und in einer Kindereinrichtung in sicherer Obhut.