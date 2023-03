Mutter bringt Baby zur Welt: Als die Ärzte es sehen, bleibt ihnen die Spucke weg

Ruby Eden (24) in einem TikTok-Video. © TikTok/Screenshot/rubyy98_x

Denn der Kleine, der gar nicht so klein war, wog bereits 5,35 Kilogramm, als er erstmals auf die Waage gelegt wurde. Bereits die Unterschalluntersuchungen hatten ein größeres Baby angedeutet. Doch die Hebammen hatten Teddie auf circa vier Kilogramm geschätzt.

Am 1. August 2022 wurden alle eines Besseren belehrt. "Er wurde [...] per Kaiserschnitt geboren, was halb Notfall, halb Wunschgeburt war. Es hatte nichts mit seinem Gewicht zu tun, auch wenn alle das zu glauben scheinen", erzählte Eden dem Mirror.

"Nachdem sie ihn aus dem Kaiserschnitt geholt hatten, keuchte jeder im Saal. Die Hebamme sah mich nur an und sagte: 'Er ist ein Riese', und ich dachte: 'Oh, das ist ja toll', und dann sagte sie: 'Nein, er ist riesig', und ich dachte: 'Oh, ok'."



Die Alleinerziehende, die mit Teddie und ihrer Tochter Delilah-Rose im englischen Warrington lebt, hatte aber leider auch weniger Positives zu berichten.