Fremde filmt heimlich Mutter, die ihr Baby am Strand stillt: Mit der Reaktion hat sich nicht gerechnet

Eastern Shore (Maryland, USA) - Es ist nicht immer leicht, eine Mama zu sein: Neben dem oft stressigen Alltag mit einem Baby , kämpft man als Frau auch noch mit den eigenen Ansprüchen an sich selbst und dem Wunsch, alles richtig zu machen. Wenn dann auch noch von außen Gemeinheiten auf einen einprasseln, bringt dies oft das Fass zum Überlaufen ...

Das Ganze kam erst heraus, als die junge Mutter am nächsten Morgen durch ihren Facebook-Feed scrollte und zufällig auf einen Post einer fremden Frau stieß, der ein Video enthielt, was sie - oben ohne - beim Stillen zeigte.

Zuletzt geschah das auch an einem Badestrand, wo es sich Isabele mit Baker auf einer Liege gemütlich gemacht hatte. Was die US-Amerikanerin nicht ahnte: Sie wurde dabei gefilmt.

Und immer, wenn ihr kleiner Schatz Hunger hat oder Beruhigung benötigt, stillt die 24-Jährige den Jungen - wenn nötig, auch in der Öffentlichkeit.

Isabele Lomax (24) aus dem US-Bundesstaat Maryland ist noch ganz frisch Mama. Am 15. Juni kam ihr erstes Kind Baker Thomas zur Welt und machte ihr Familienglück mit Partner Mason perfekt.

Und ihre Reaktion hat es in sich: Isabele zeigt sich erneut oben ohne beim Stillen, als sie sich zu dem Vorfall äußert. "Stell Dir vor, du wachst auf, gehst auf Facebook und siehst dich in einem Video von gestern am Strand", sagt die frischgebackene Mama.

Nachdem die schockierte 24-Jährige das beschämende Video von sich und ihrem Sohn entdeckt hatte, was ausgerechnet auch noch öffentlich geteilt - also für jeden Nutzer zugänglich - worden war, meldete sie sich auf TikTok .

In dem Beitrag schrieb die Person: "Ich beschuldige keine Frauen, die ihre Babys stillen. Ich beschäme die Frau, die in der Öffentlichkeit gestillt hat, respektlos, ohne sich zu bedecken und ihre Brüste (einschließlich der Brustwarzen) einfach heraushängen zu lassen, damit jeder sie sehen kann!"

Die US-Amerikanerin findet, dass Frauen überall stillen dürfen - egal ob bedeckt oder nicht. (Symbolbild) © 123rf/greatshelomova

Sie erklärt weiter, dass sie genau wisse, wer das Video gefilmt hat: "Diese Frau ist nicht nur mehrmals mit ihrem Sohn an mir vorbeigegangen und hatte auch jede Gelegenheit der Welt, etwas zu mir zu sagen - nein! Sie hat sich stattdessen dafür entschieden, ein Video davon zu posten."

"Ich und mein Kind auf Facebook, öffentlich, damit die Welt es sehen kann", schimpft Isabele aufgebracht. "Was wäre, wenn Dir gesagt würde, dass Du am Strand nur dann essen kannst, wenn Du mit einem Handtuch verdeckt wärst?"



Demnach hätte Isabele schon oft an der Straße oder in Restaurants gestillt und nie ein negatives Feedback erhalten. "Nicht, dass es mich interessiert hätte oder ich mit dem aufgehört hätte, was ich tue", meint die 24-Jährige.

Die Fremde, von der sie und ihr Baby gefilmt worden waren, hätte zwar tatsächlich ihren Sohn dabei gehabt, der aber erst um die vier Jahre alt gewesen wäre. "Wenn sie einem Vierjährigen eine Brust sexualisieren, haben sie ein ganz eigenes Problem", so Isabele hart.

Anschließend richtet sie sich in ihrem Video an ihre Zuschauer: "Wenn Du das nächste Mal eine Mutter siehst, die ihr Kind in der Öffentlichkeit stillt, ob verdeckt oder nicht, sag ihr, wie gut sie ihre Arbeit macht."

Nachdem der Clip, der mittlerweile über 680.000 Aufrufe erlangt hat, viral ging, löschte die Fremde das Video auf Facebook.