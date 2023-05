Mutter traut ihren Augen kaum, als sie sieht, was ihre Freundin mit ihrem Baby treibt

Userin "afieqahhasanah" schimpft auf TikTok über ihre Freundin. Diese soll ihren Sohn ohne Zustimmung gestillt haben. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/afieqahhasanah

TikTok-Userin "afieqahhasanah" ist vor Kurzem zum ersten Mal Mutter geworden. Sohnemann Haider ist erst wenige Wochen alt und hält seine Mama ordentlich auf Trab. Kein Wunder also, dass die junge Frau aus Malaysia jede Hilfe dankend annahm. So auch an jenem Tag.

Userin "afieqahhasanah" steckte Anfang Mai mitten in den Vorbereitungen vor eine Familienfeier.

"Damals war ich damit beschäftigt, Dinge zu erledigen", erinnert sich die frischgebackene Mutter. Als sie dann auf der Feier ankam, fragte sie eine enge Freundin nach ihrem Sohn. "Also habe ich ihn ihr einfach gegeben, weil sie jemand war, der mir nahestand."

Was dann passierte, war für sie ein laut eigenen Aussagen "traumatisches" Erlebnis: Sie entdeckte ihre Freundin und Haiden hinter einem Surau.

Im Schutze des islamisch-religiösen Versammlungshauses hatte die Frau den kleinen Jungen an die Brust genommen und gestillt. "Ich hätte nicht erwartet, dass sie so etwas tun könnte", erklärt die TikTokerin laut Asiaone.