Nicht nur Hinz und Kunz: Diese Kindernamen sind die Spitzenreiter der Deutschen!

Ahrensburg - In Deutschland werden jedes Jahr hunderttausende Kinder geboren. Eltern haben dann bei der Suche nach einem Vornamen sehr viel Auswahl. Und doch sind zwei Vornamen seit Jahren ganz besonders beliebt.

Noah und Emilia sind die beliebtesten Vornamen in Deutschland - schon wieder. © Hendrik Schmidt/dpa

Zum bereits dritten Mal in Folge sind Emilia und Noah die beliebtesten Vornamen des Jahres. Das geht aus einem am heutigen Samstag veröffentlichten Ranking des norddeutschen Vornamen-Experten Knud Bielefeld hervor.

"Irgendwie scheinen sich doch sehr viele Eltern daran zu orientieren, welche Namen in Mode sind und möchten ihrem Kind einen Namen geben, der etabliert ist, der unauffällig ist", sagte Bielefeld der Deutschen Presse-Agentur dpa. Und so bewegt sich auch auf den Plätzen dahinter nur wenig.

Auf den weiteren Plätzen des Rankings folgen bei den Mädchen erneut Sophia und Emma, sie haben lediglich die Plätze getauscht. Bei den Jungen bleibt alles wie schon im Vorjahr und auf Platz zwei und drei landen Matteo und Elias.

In vielen Bundesländern ähneln sich die Listen der Top-Ten-Vornamen. In der Regel stehen auch dort Emilia, Emma, Sophia und Hannah sowie Noah, Matteo, Elias und Liam an den ersten Stellen.