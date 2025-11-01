Schwangere lässt sich per Ultraschall untersuchen: Als sie später das Bild sieht, verschlägt es ihr die Sprache

Schottland - Ultraschall-Untersuchungen während der Schwangerschaft sind für die Eltern ein wilder Mix aus Gefühlen: Zum einen freut man sich, einen Blick aufs Kind werfen zu können, andererseits befürchtet man, dass dabei etwas Abnormales entdeckt wird. Eine Frau (27) aus Schottland bemerkte beim Screening ihres Babys tatsächlich etwas - der Anblick kam ihr seltsam vertraut vor ...

Der Ultraschalltermin einer Schwangeren aus Schottland verlief anders als geplant. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/inesverse

Inês Egner befand sich in der 20. Schwangerschaftswoche, als eine wichtige Untersuchung des Kindes in ihrem Bauch anstand. "Wir waren so aufgeregt wegen des Organscreenings", schreibt die Schottin auf TikTok.

Zusammen mit ihrem Mann und ihrer besten Freundin begab sich die 27-Jährige zum Arzt, wo die Entwicklung der Organe des Fötus detailreich überprüft wurden. Anschließend mussten die drei im Wartezimmer Platz nehmen, bis der Gynäkologe ihnen die Untersuchungsergebnisse und Ultraschall-Bilder aushändigte.

"Wir haben sie uns zu dritt gemeinsam angesehen, wie man das eben so macht, und die kleinen Hände, die kleine Nase bewundert", erinnert sich Inês laut PEOPLE. "Bis wir auf dieses eine Bild stießen und meine Freundin sagte: 'Moment mal, sieht das Baby nicht aus wie Gulasch?'"

Gemeint war der geliebte Hund des Paares, der einst einen ziemlich leckeren Namen erhalten hatte.